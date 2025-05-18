國中會考英聽考出台灣垃圾車音樂題 考生聽的到音效

國中會考英語科包括閱讀及聽力測驗，教育部國教輔導團老師們解析，命題生活化和實用化。（記者歐素美攝）

2025/05/18 14:22

〔記者林曉雲、歐素美／綜合報導〕國中會考英語科包括閱讀及聽力測驗，教育部國教輔導團、台南市忠孝國中老師莊筱芸解析，命題生活化和實用化，英聽測驗為讓學生更容易了解情境，聽力題目都加入音效，例如第19題台灣垃圾車音樂、第21題球場廣播音效，題目也多以生活情境為主，包括父親節慶祝計畫、購物清單留言、園遊會擺攤、球賽因雨暫停的球場廣播等，整卷難易適中，重視真實及自然的語言使用情境，考學生的分析綜合、思考推論、訊息比較、圖文轉換、了解作者立場等能力。

莊筱芸說明，聽力試題包含語音檔與試題本內的文字，題型均為3選1單選題，分為辨識句意（3題，單句＋圖片）、基本問答（8題，簡易對話）及言談理解（10題）等三部分，共21題，聽力試題注重語境，且是日常生活常用口語應對模式，學生平時可從英語影集、廣播節目吸取真實語料，增進語感，將習得英語用在生活中。

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其中，第19題介紹台灣垃圾車執勤時會播放音樂的在地特色，與他國收垃圾方式之間的差異，需要通篇言談聽完內容，才能結論出言談主旨；第21題需要總結廣播內容大意，一開始播放音樂後緊接著是球賽廣播，說明球賽因雨暫停，但內容中提及購買場內點心免費附贈飲料等干擾訊息，難度較高，播放語速接近日常，可能有學生聽第一次覺得較難，但第二次可跟上。

新北市永和國中老師蔡鈺伶則表示，今年單題共19題，需熟悉1200個單字及基礎文法，以上下文情境來理解語法概念，但部分語法題仍須有清楚的句型語法結構才能答對；閱讀部分的題組，克漏字今年仍出現在題本最後，為語法及語意的綜合克漏字題組，稍有難度，討論在生日感念母親給予生命，進而回饋母親，每年製作禮物給媽媽，考生須掌握上下文，才能選出正確語法與連貫語意。

蔡鈺伶解析，題組體裁除了短文、社交聊天訊息外，也有英國政治諷刺漫畫、城市旅遊卡圖文資訊、復活島原住民的圖文故事；內容取材則包含幫助小狗車禍復健的故事、抱怨朋友搶鋒頭的對話、在自家農場工作的經驗、有關組裝家具心理研究的專題報導等。

國中會考考出復活島原住民的圖文故事，題目圖片超過一頁。（記者林曉雲翻攝）

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