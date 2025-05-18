考完了！彰化9000考生卸下壓力湧出考場 南郭路塞爆畫面曝光

國中教育會考落幕，彰化市區南郭路湧現大量接送車潮與考生，整條馬路一度塞爆，交通打結。（記者張聰秋攝）

2025/05/18 14:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕為期兩天的國中教育會考，今天（18日）中午正式劃下句點，彰化縣共9004名考生分別在14個考場應試，上午進行自然、英語兩科考試，其中英語採閱讀與聽力兩階段方式進行，至中午12點30分結束，考生終於卸下大考壓力，神情明顯輕鬆不少。

考場外從中午過後開始湧現接送人潮與車潮，尤其是位於彰化市的彰化高中與彰化高商考場，因校距不遠，又同時大量考生，進出皆經過南郭路與華陽街的多叉路口，導致短時間交通打結。不過，現場有警力與義交民力全力疏導，交通狀況很快獲得紓解。

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根據彰化縣政府教育處統計，今天自然科共有54人缺考，缺考率約為千分之5.99，英語科採兩階段先考閱讀再考聽力，部分考生遲到錯過第一節自然科考試但仍趕上第二節英語，因此缺考人數略有下降。整體來看，昨天首日缺考最多的是寫作測驗，達46人，今天缺考率比昨天低，仍控制在千分之5以內。

縣府教育處指出，依據會考行事曆，今日下午2點將公布試題本與參考答案，若對題目有疑義，可於本月22日中午12時前申請釋復，釋復結果預計於23日公布。考生成績將於6月6日開放網路查詢，並寄發成績通知單；如有需要複查者，可於6月8日至9日提出申請。

考生步出考場後，三五成群走出考場外，臉上寫滿如釋重負的笑容，準備迎接放鬆的午後時光。（記者張聰秋攝）

國中教育會考今天中午結束，彰中與彰商考場的考生，成群結隊徒步離開考場，南郭路頓時湧現考生。 （記者張聰秋攝）

國中教育會考今天中午結束，彰化市彰商與彰中兩個考場，距離很近，中午過後，機車族、汽車族還與考生同時擠在華陽街口與南郭路一段多叉路口等待紅燈，交通一度打結。（記者張聰秋攝）

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