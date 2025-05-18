國中會考自然科》考出以科學方法破除「端午立蛋」迷思

國中會考自然科包括理化、生物及地科，教育部國教輔導團解析，考題難易適中具鑑別度，圖表題占比86％，命題結合學生在生活中常見素材。 （記者歐素美攝）

2025/05/18 14:15

〔記者林曉雲、歐素美／綜合報導〕國中會考自然科包括理化、生物及地科，教育部國教輔導團解析，今年題數降低為50題，另加入跨科題，難易適中具鑑別度，命題特色是「3不1沒有」，圖表題占比86％，結合生活中常見素材，例如用踩單車與烤吐司情境，評量學生電費計算概念，或是將端午節「立蛋」入題等，台北市萬華國中生物老師王美玲表示，「立蛋題」不是計算題，而是取材新穎的創新題型，聚焦在學生表達科學推論與看法。

台北市古亭國中理化老師劉權賢說明，會考物理題生活題如第1題以孕婦使用超聲波進行產檢為情境，第11 題是任天堂遊戲卡塗上很苦物質，第12題則以麻雀被觀察到的頻率降低為情境， 另強調評量學生整合不同學科概念的能力，例如第7題整合地科不同節日正午時間太陽的位置及理化作用力與反作用力概念，來破除端午節立蛋的迷思。

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台中市中港高中理化老師張文昭表示，會考化學題目透露出「希望學生可以真實用力的生活」的用心，例如第42至43題提供實驗步驟，探究蒜頭變綠色的實驗內容與結果，整合影響化學反應速率的因素與原子團判斷有機酸的方式。

新北市永平高中地科老師沈文俊解析，第49至50題實驗操作題，以模擬月相實驗入題，學生透過課堂實際操作，「身歷其境」思考月相原理，同時融會貫通課本中的月相變化圖而答題，關鍵在上弦月是西邊亮且出現在上半夜，學生須了解月面受太陽光照射呈現亮面，會考地科題告知學生的訊息是「要習慣多思考」，才能正確解讀各選項圖示。

國中會考自然科考題生活化，第7題考出以科學方法，破除端午節立蛋迷思。（記者林曉雲翻攝）

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