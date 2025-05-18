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    會考英語》閱讀缺考571人、聽力缺考576人 考生：難易度與往年差不多

    國中會考第二天，最後二節考英語閱讀、聽力，考生們考完後紛紛鬆了口氣，臉帶笑意地步出考場。（記者董冠怡攝）

    國中會考第二天，最後二節考英語閱讀、聽力，考生們考完後紛紛鬆了口氣，臉帶笑意地步出考場。（記者董冠怡攝）

    2025/05/18 13:47

    〔記者董冠怡／台北報導〕國中會考第二天，最後二節考英語閱讀、聽力，各考60分鐘、25分鐘，在信義區松山工農應試的考生們考完後，紛紛鬆了口氣，臉帶笑意地步出考場，多名國中生受訪時皆自謙英語不太好，但說試題難易度與往年無異，都有完成答題，不至於手忙腳亂，閱讀有一整頁幾乎都是圖，用更多圖像取代文字內容，蠻特別的。

    呂同學、葉同學表示，不論是英文閱讀或是聽力，試題難易度與往年相距不大，頂多是題數調整，例如克漏字多一題，不過都有在時限內完成答題。

    蕭同學、蔡同學指出，並無太多特殊題型，聽力跟模擬考差不多，只是覺得疑惑，閱讀題組有連續好幾個答案都一樣，但又不曉得自己答對還是答錯。

    另名呂姓國中生說，閱讀題目中有一整頁幾乎都是圖片、文字量較少，令他印象深刻，用更多圖像呈現內容，透過比對去測試考生能否理解，「蠻新奇的！」至於聽力的部分，考試難免緊張，不過還是寫得完，同一試場也無人提早交卷。

    被問心目中的第一志願，呂同學說，看到分數後再說，之前花費許多時間在備考上，好不容易告一個段落，想先休息一下，做自己想做的事情，暫時遠離課業壓力。

    台北市教育局表示，第二節英語閱讀應到2萬202人、實到1萬9631人、缺考571人，到考率97.17%、缺考率2.83%；第三節英語聽力應到2萬202人、實到19626人、缺考576人，到考率97.15%、缺考率2.85%。

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