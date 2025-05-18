澎湖尖山發電廠後方沙灘 發現鯨豚屍體腐爛嚴重

澎湖尖山發電廠後方沙灘，發現腐壞多時的鯨豚屍體。（民眾提供）

2025/05/18 14:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖不僅是候鳥遷徙中繼站，也是鯨豚洄游必經之處！澎湖尖山電廠後方沙灘，民眾發現1頭腐爛鯨豚，緊急通報第七岸巡隊、澎湖縣政府農漁局、海保署澎湖工作站派員前往，初步鑑定為喙鯨類，但因屍體腐爛嚴重，必須取樣進行DNA檢驗才能確定，同時取樣完畢後就地掩埋，避免腐爛發臭影響鄰近居民生活品質。

今（18）日上午8時許，1位民眾在澎湖尖山電廠後方沙灘，發現1頭死亡多時鯨豚，透過管道向各單位通報，專家學者紛紛趕往，因屍身腐壞嚴重，一度誤判為瓶鼻海豚，但體型瘦長，挖出拉直後長度變300公分，專家說是喙鯨的一種，但頭部受損無法確認是那種喙鯨，但喙鯨有5種，因為被鯊魚破壞太嚴重，確切物種要等DNA分析才能確定，隨後採就地掩埋方式處理。

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根據文獻記載，喙鯨這個詞最早見於古挪威語「nebhval」，意為「有喙的鯨」，包含本科所有的成員，而其中瓶鼻鯨屬與貝喙鯨屬，這2屬的喙鯨有時又合稱為瓶鼻鯨。喙鯨相當難以觀察，其中數種尚未發現活體，僅少數物種有較深入的研究資料。關於喙鯨的分類一直是暫時性與未定，常有新種發表或舊種的改正，現生種共計有6屬20餘種。

喙鯨的名稱由來，是因為有突出如鳥嘴般的嘴，牠們有著相對小的背鰭、長約4-13米修長的身體，特性是不易靠近，而且是深潛高手！目前台灣曾記錄過柯氏喙鯨、銀杏齒喙鯨、柏氏中喙鯨與朗氏喙鯨，以柯氏喙鯨為大宗，銀杏齒喙鯨多年來僅有不到10筆資料。

死亡多時鯨豚屍體，一度誤判為瓶鼻海豚，後確定為喙鯨。（民眾提供）

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