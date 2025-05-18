中油七接施工前環評書說明會 大林蒲居民要求「先遷村後開發」

中油七接施工前環評書說明會，大林蒲居民抗議程序有瑕疵，要求先遷村後開發。（記者葛祐豪攝）

2025/05/18 14:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕預計今年7月動工的中油洲際液化天然氣接收站（七接），今天（18日）舉辦施工前環評書公開說明會，大林蒲居民抗議程序有瑕疵，要求先遷村後開發；中油則強調施工過程會嚴格把關。

為達成天然氣發電占比50％，並配合高雄脫煤脫碳，中油預計在高雄大林蒲興建占地37.4公頃的「洲際液化天然氣接收站（七接）」，包含接收站港域、卸收碼頭、接收站儲槽及站區設施、聯外輸氣管線等工程，預估總工期約109個月，開發完成後，2031年供氣量達每年3100萬公噸，以滿足國內天然氣使用需求。

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中油公司今天上午在鳳林國中，舉辦七接施工前環評書公開說明會，市議員陳麗娜與「要健康婆婆媽媽團」、「高雄健康空氣行動聯盟」等環團舉牌抗議，強調很多人沒收到通知，在地居民出席人數太少，程序有重大瑕疵。

中油公司指出，七接儲槽區共有6座、18萬公秉的地上型LNG儲槽，已於去年12月通過環評通過，今年4月取得開發許可，預計今年7月開工。

環團批評，環境部以環評特快車火速通過七接環評後，高市府隨即同意動工，但中油未給當地居民應有的溝通與參與，自去年9月環評初審、12月環評大會、今年2月海岸管理法說明會，直到今天的施工前環評公開說明會，大林蒲居民未曾接獲任何正式通知，因此主張七接環評無效，並已依法提起訴願，同時堅決主張七接應進入更嚴格的二階環評。

環團也說，七接開發規模龐大，防波堤總長近7千公尺，施工期間，早已是空污重災區且須遷村的大林蒲沿海6里，還有18000名居民，將暴露於污染風險中，不宜在大林蒲遷村前強行推動，要求「必須先完成大林蒲遷村，才能進行七接的開發！」

對此，中油執行長李熙文表示，說明會都依程序通知各單位，並在社區報告欄張貼通知；為因應極端氣候對接收站的影響，空汙、噪音及交通衝擊都有因應對策，會嚴格依據環評承諾執行，有把握安全管控做到最好，且優先提供在地居民工作機會。

居民舉牌「大林蒲先遷村，七接再施工」表達抗議。 （記者葛祐豪攝）

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