國中會考落幕 17.5萬名考生成績6月6日公布

國中教育會考今日落幕，教育部政次張廖萬堅（左）和國教署副署長許麗娟（右）在台北主持和台中的出闈連線說明。（記者林曉雲攝）

2025/05/18 13:31

〔記者林曉雲、歐素美／綜合報導〕114年國中教育會考今（18）日落幕，17.5萬名考生的會考成績預計於6月6日公布，6月20日公告及查詢個人序位區間，6月20日至6月26日進行免試入學志願選填，但有部分就學區截止日期設在24日或25日，考生須多注意，免試入學預計在7月8日放榜。

教育部政次張廖萬堅和國教署副署長許麗娟主持台北記者會，教育部長鄭英耀及國教署長彭富源則在台中豐原闈場，感謝辛苦入闈14天的工作人員。

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全國試務會主席、國立台灣師範大學心測中心主任陳柏熹說明今年會考題目依循108課綱素養導向，其中的情境題結合學生生活，例如國文第1題以詐騙簡訊為情境，英語科閱讀第25題以購買城市交通卡為情境；數學科第19題以電影院為情境，評量學生是否能在預算有限的條件下，應用一元一次不等式解決購買電影票與飲料的同時，還能買多少盒爆米花的問題。

社會科第15題以課堂報告中蒐集的統計資料為素材，評量學生是否能運用媒體識讀能力，探討媒體在公共意見形成過程中的影響；自然科第21題以三種塑膠容器浸泡高濃度酒精之質量變化率為素材，試題本總字數，維持與往年相當的閱讀量。

陳柏熹也表示，考生在進入高中職後，心測中心也會提出學力監控報告，協助國中端更了解學生學習迷思，也協助高中職了解如何補救加強，讓新生能趕快銜接高中職的課程程度，會考成績並會作為各免試入學區之超額比序使用。

此外，考生如對教育會考各科試題有疑義，可於5月18日下午14時起至5月22日中午12時止，依簡章所列方式，將疑義問題傳真至國立台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心，傳真號碼為（02）8601-8310。

114年國中會考今日落幕，教育部長鄭英耀（左一）今日在台中豐原闈場感謝辛苦入闈14天的工作人員，並參與出闈記者會。（記者歐素美攝）

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