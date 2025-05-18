為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國中會考落幕 17.5萬名考生成績6月6日公布

    國中教育會考今日落幕，教育部政次張廖萬堅（左）和國教署副署長許麗娟（右）在台北主持和台中的出闈連線說明。（記者林曉雲攝）

    國中教育會考今日落幕，教育部政次張廖萬堅（左）和國教署副署長許麗娟（右）在台北主持和台中的出闈連線說明。（記者林曉雲攝）

    2025/05/18 13:31

    〔記者林曉雲、歐素美／綜合報導〕114年國中教育會考今（18）日落幕，17.5萬名考生的會考成績預計於6月6日公布，6月20日公告及查詢個人序位區間，6月20日至6月26日進行免試入學志願選填，但有部分就學區截止日期設在24日或25日，考生須多注意，免試入學預計在7月8日放榜。

    教育部政次張廖萬堅和國教署副署長許麗娟主持台北記者會，教育部長鄭英耀及國教署長彭富源則在台中豐原闈場，感謝辛苦入闈14天的工作人員。

    全國試務會主席、國立台灣師範大學心測中心主任陳柏熹說明今年會考題目依循108課綱素養導向，其中的情境題結合學生生活，例如國文第1題以詐騙簡訊為情境，英語科閱讀第25題以購買城市交通卡為情境；數學科第19題以電影院為情境，評量學生是否能在預算有限的條件下，應用一元一次不等式解決購買電影票與飲料的同時，還能買多少盒爆米花的問題。

    社會科第15題以課堂報告中蒐集的統計資料為素材，評量學生是否能運用媒體識讀能力，探討媒體在公共意見形成過程中的影響；自然科第21題以三種塑膠容器浸泡高濃度酒精之質量變化率為素材，試題本總字數，維持與往年相當的閱讀量。

    陳柏熹也表示，考生在進入高中職後，心測中心也會提出學力監控報告，協助國中端更了解學生學習迷思，也協助高中職了解如何補救加強，讓新生能趕快銜接高中職的課程程度，會考成績並會作為各免試入學區之超額比序使用。

    此外，考生如對教育會考各科試題有疑義，可於5月18日下午14時起至5月22日中午12時止，依簡章所列方式，將疑義問題傳真至國立台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心，傳真號碼為（02）8601-8310。

    114年國中會考今日落幕，教育部長鄭英耀（左一）今日在台中豐原闈場感謝辛苦入闈14天的工作人員，並參與出闈記者會。（記者歐素美攝）

    114年國中會考今日落幕，教育部長鄭英耀（左一）今日在台中豐原闈場感謝辛苦入闈14天的工作人員，並參與出闈記者會。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播