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    國中會考英語高雄區缺考179人 漫畫入題題組生活化又活潑

    114年國中會考英語高雄區缺考179人，漫畫入題題組生活化又活潑。（記者黃良傑攝）

    114年國中會考英語高雄區缺考179人，漫畫入題題組生活化又活潑。（記者黃良傑攝）

    2025/05/18 13:29

    〔記者黃良傑／高雄報導〕114年國中會考英語缺考人數179人，考生普遍認為整體難易度適中，偏簡單且生活化，考試時細心答題，應可拿到很好分數，最夯的The IKEA Effect效應、復活島漫畫均入題，還有傳遞敝叟自珍概念，英語題型生活化且活潑，令考生眼睛一亮。

    李姓考生表示，今年英語科The IKEA Effect效應，表達了敝叟自珍的概念，透過逛IKEA自選DIY，挑選各式家具，比起直接購買現成家具，內心感覺喜悅才會更珍惜，藉由英語閲讀讓學生理解生活上的意義。

    新興高中國中部林同學表示，閱讀題十分靈活但不易作答，其中有一題組是英國工人連續兩次要求加薪，不接受就罷工，題材生動深入，符合現今社會脈動。

    中正高中國中部吳同學分享印象深刻的試題，因為加入了漫畫元素，描述復活節島居民運用閒暇砍樹，製做雕像，木頭是島上居民的生活必需品，因而發生資源搶奪事件，藉以凸顯環保概念，以及珍惜地球資源的重要性，具有教育意義。

    還有生活類型的題組「交通卡」，依據地點遠近、平日假日、天數不同，可以有不同的搭配，引文出悠遊卡發行的「北北基好玩卡」、「打狗TaKao逛逛套票」的概念，考生都覺得很有趣，很生活化，可以著手規劃國中畢業後的國內外旅遊行程。

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