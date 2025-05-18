密集恐懼症慎入！ 台中咬人狗坑步道護欄滿布荔枝椿象嚇壞民眾

太平咬人狗坑登山步道的護欄木樁上爬滿了荔枝椿象，讓行經山友頭皮發麻。（記者陳建志攝）

2025/05/18 14:02

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平咬人狗坑登山步道，平假日都吸引許多登山客來登山健身，不過近日民眾來此爬山時，卻發現步道旁護欄的木樁和繩索上，爬滿了密密麻麻的荔枝椿象，都大呼「好恐怖」，因荔枝椿象噴出的臭液具酸性會腐蝕皮膚，山友擔心數量越來越多恐危及民眾安全，希望市府相關單位能進行處理。

太平「咬人狗坑登山步道」除主步道，還有第1到第4步道，並可和老鼠崎步道銜接，沿途有多條步道交錯縱橫，登上最高點的三汀山「望高寮」，還可以一覽頭汴坑溪、遠眺大肚山，以及屯區和整個台中市區的景色，甚至在「觀雲嶺」還有機會看到雲海，是景色相當優美的郊山步道，平假日都吸引不少登山客來爬山。

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不過近日山友前來爬山，發現好漢坡，以及快要抵達最高點前的階梯步道旁護欄的木樁和繩索，全都爬滿了密密麻麻的荔枝椿象，讓山友頭皮發麻，擔心危及爬山民眾安全，希望太平公所和市府觀光旅遊局等單位能趕快派人處理。

太平區長陳柏宏表示，目前正是荔枝椿象的繁殖期，今年3月時就在步道旁進行以蟲治蟲的生物防治，分成3次釋放2萬隻的荔枝椿象天敵「平腹小蜂」，減少荔枝椿象密度，近日接獲民眾反映步道旁護欄出現大批荔枝椿象，已經發文給市府觀光旅遊局，觀旅局表示，因步道旁不適合噴灑農藥，將會以機器吸取等方式，減少護欄上的荔枝椿象數量。

陳柏宏並呼籲，民眾登山最好穿長袖，避免碰觸荔枝椿象，若不慎被荔枝椿象臭液噴到，立即用大量清水沖洗，若嚴重要儘快就醫。

太平咬人狗坑登山步道的護欄繩索上爬滿了荔枝椿象，山友擔心危及民眾安全。（記者陳建志攝）

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