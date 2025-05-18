為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    密集恐懼症慎入！ 台中咬人狗坑步道護欄滿布荔枝椿象嚇壞民眾

    太平咬人狗坑登山步道的護欄木樁上爬滿了荔枝椿象，讓行經山友頭皮發麻。（記者陳建志攝）

    太平咬人狗坑登山步道的護欄木樁上爬滿了荔枝椿象，讓行經山友頭皮發麻。（記者陳建志攝）

    2025/05/18 14:02

    〔記者陳建志／台中報導〕台中太平咬人狗坑登山步道，平假日都吸引許多登山客來登山健身，不過近日民眾來此爬山時，卻發現步道旁護欄的木樁和繩索上，爬滿了密密麻麻的荔枝椿象，都大呼「好恐怖」，因荔枝椿象噴出的臭液具酸性會腐蝕皮膚，山友擔心數量越來越多恐危及民眾安全，希望市府相關單位能進行處理。

    太平「咬人狗坑登山步道」除主步道，還有第1到第4步道，並可和老鼠崎步道銜接，沿途有多條步道交錯縱橫，登上最高點的三汀山「望高寮」，還可以一覽頭汴坑溪、遠眺大肚山，以及屯區和整個台中市區的景色，甚至在「觀雲嶺」還有機會看到雲海，是景色相當優美的郊山步道，平假日都吸引不少登山客來爬山。

    不過近日山友前來爬山，發現好漢坡，以及快要抵達最高點前的階梯步道旁護欄的木樁和繩索，全都爬滿了密密麻麻的荔枝椿象，讓山友頭皮發麻，擔心危及爬山民眾安全，希望太平公所和市府觀光旅遊局等單位能趕快派人處理。

    太平區長陳柏宏表示，目前正是荔枝椿象的繁殖期，今年3月時就在步道旁進行以蟲治蟲的生物防治，分成3次釋放2萬隻的荔枝椿象天敵「平腹小蜂」，減少荔枝椿象密度，近日接獲民眾反映步道旁護欄出現大批荔枝椿象，已經發文給市府觀光旅遊局，觀旅局表示，因步道旁不適合噴灑農藥，將會以機器吸取等方式，減少護欄上的荔枝椿象數量。

    陳柏宏並呼籲，民眾登山最好穿長袖，避免碰觸荔枝椿象，若不慎被荔枝椿象臭液噴到，立即用大量清水沖洗，若嚴重要儘快就醫。

    太平咬人狗坑登山步道的護欄繩索上爬滿了荔枝椿象，山友擔心危及民眾安全。（記者陳建志攝）

    太平咬人狗坑登山步道的護欄繩索上爬滿了荔枝椿象，山友擔心危及民眾安全。（記者陳建志攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播