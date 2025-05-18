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    成功鎮垃圾場緊鄰無敵海景天空之鏡 環境部允助轉型美化

    台東縣成功鎮掩埋場就在天空之鏡海灘前。（記者黃明堂攝）

    台東縣成功鎮掩埋場就在天空之鏡海灘前。（記者黃明堂攝）

    2025/05/18 13:55

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣成功鎮垃圾掩埋場位於知名海景「天空之鏡」旁，與美景難容，且容量已接近飽和，規劃轉型為環保與防災兼具的多功能場域。立委莊瑞雄及陳瑩協助地方爭取中央支持，環境部長彭啓明承諾協助進行整體規劃，轉型為生態教育基地。

    陳瑩說，成功鎮掩埋場容量已接近飽和，且當地已無其他合適用地可做為環保設施之用，因此規劃將原掩埋場轉型為環保與防災兼具的多功能場域，將透過掘除活化垃圾、篩分與打包處理，釋出掩埋空間，並自後年起分3階段推動，預計以10年時間，計畫涉及高額經費與技術挑戰，必須審慎規劃與分階段執行。

    陳瑩表示，未來將導入植生綠化並融入在地原住民文化特色，規劃設置觀光步道、休憩設施及環境教育課程，期望將場址轉型為生態教育基地，提升濱海景觀與觀光吸引力。

    莊瑞雄指出，目前縣內13座營運中掩埋場中，有11座尚有逾12500公噸裸露暫置垃圾，預計將於明年10月底前完成清除。縣府並規劃將其中9處掩埋場進行活化，不僅清除垃圾，更結合焚化飛灰穩定化物掩埋，以降低外運成本、提高自主處理能力。除了爭取中央經費外，也期待縣府主動規劃綠地步道、公共藝術與休憩設施，融入當地文化，讓空間重獲新生。

    環境部長彭啓明昨天會勘後承諾後續將依各場址特性進行整體規劃，分階段推動土地解編與工程完善，以利工程如期、如質完成。

    天空之鏡海灘吸引遊客造訪拍照。（記者黃明堂攝）

    天空之鏡海灘吸引遊客造訪拍照。（記者黃明堂攝）

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