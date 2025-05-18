家人天天從公司裝水回家囤積50瓶！ 她嘆「不妥」卻掀兩派論戰

飲水機示意圖。（資料照）

2025/05/18 14:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少公司提供飲水機方便員工補充水分，但近日一篇Dcard貼文卻意外掀起討論風波。一名女網友發現家中堆滿了從公司飲水機裝回來的水瓶，數量高達50瓶，讓她不禁思考這樣的行為是否已經逾越合理使用的範疇？

該名網友16日在網路論壇「Dcard」以「大家怎麼看從公司帶水回來這個行為」為題發問，表示家人已在同一間公司工作超過20年，帶水回家也不是新鮮事。雖然她並不打算指責或勸說，但坦言最近看到家裡已經囤積50瓶裝滿水的寶特瓶和保溫杯，「對我來說這真的太多了」。

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原Po認為裝水回家並非大事，她也會在學校將水壺裝滿再回家，但是家人每天帶3、4瓶水回家，還要求要先喝完，才能去喝買回來的礦泉水，突然覺得「是不是有點太超過了，並質疑自己是否道德感太高。

貼文曝光後引發熱議，不少人表示認同帶水回家的行為，「這可是上班的動力」、「我一天就要喝3000cc以上，用買的超花錢還一堆垃圾要回收。沒影響到你，裝水根本沒差，你的權益有損耗嗎？公司會因為很多人不裝水幫你加薪嗎？租屋族也很多沒飲水機濾水器的」。

但也有網友持反面意見，「每次看到都覺得很像乞丐」、「裝自己的一瓶就算了，拿一堆瓶子去裝就很貪」，還有人提醒「你要關注的是裝的水放太多會不會有細菌滋生」、「記得提醒家人重複使用的瓶子要洗，那個細菌還是很驚人的」。

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