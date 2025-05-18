總統專屬「藍寶堅尼」 18歲赤牛去世告別芳苑溼地

彰化海牛文化節登場，縣長王惠美等貴賓坐上牛車，體驗海牛文化。（記者顏宏駿攝）

2025/05/18 13:44

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化海牛文化節今天在芳苑鄉普天宮廣場前登場，但今天會場傳出「總統專用大牛」於去年「陣亡」的消息。這隻名為「小小白」的赤牛，孔武有力、脾氣溫馴，因此固定被當地蚵農或漁民指定為「總統座駕」，有「海牛界的藍寶堅尼」之稱，去年底因為「年邁」而去世，令當地靠海牛為生的漁民相當不捨，牠去世時為18歲，算是高壽，其18歲的牛齡去世，相當於人類的80歲。

「海牛耕蚵田」是彰化縣第一個以產業通過的無形文化資產，縣府在普天宮旁打造「芳苑濕地紅樹林海空步道」，同時每年舉辦海牛文化節，吸引無數遊客前來。目前這裡共有10隻赤牛，而實際能下海運蚵和載運觀光客的僅有4隻，能扛下總統專屬牛車大任者，更屬鳳毛麟角。

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海牛驛站的牛師傅洪雲邦說，前總統馬英九任內中止國光石化，讓這裡的漁民有一線生機，也造就珍貴的「海牛文化」，馬英九前後來這裡3次，當地居民都以「貴客」相待，其座駕更是不能馬虎，「小小白」因恐武有力、脾氣溫馴被指定為「總統專用座駕」，也被喻為「海牛界的藍寶堅尼」。

他說，赤牛的平齡年齡為20歲，小小白18歲去世，算是高壽。牛跟人的年齡比較，有一特殊的算法，小牛犢一出生就會走路，相當於人類的18歲，之後每多長1年，就相當人類的3.5年。小牛訓練3、4年就會耕田、載蚵，就成壯年，平均1天吃20至30公斤的牧草及飼料。

洪雲邦表示，海牛已成為當地特有的產業，坐海牛遊芳苑溼地，1人收350元，一車約可載10人，牛主人不僅要會駕御牛隻，還要養牛，也要向遊客介紹溼地生態。現在觀光客越來越多，他們會考量牛隻的負荷，有些遊客是坐柴油蚵車下到溼地，再到溼地體驗坐牛車。

馬英九2021、2023年都來彰化溼地坐牛車，但總統專屬牛隻「小小白」（圖左）已於去年去世。（翻攝自馬英九臉書）

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