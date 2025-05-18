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    首頁　>　生活

    法鼓山開山20周年 侯友宜浴佛祈願台灣更好

    侯友宜致詞謝法鼓山方丈與諸位法師，積極推動公益與慈善事業，與在地社區結合，促進社會祥和。（記者陳奕劭攝）

    侯友宜致詞謝法鼓山方丈與諸位法師，積極推動公益與慈善事業，與在地社區結合，促進社會祥和。（記者陳奕劭攝）

    2025/05/18 13:33

    〔記者陳奕劭／新北報導〕法鼓山開山20年，新北市法鼓山世界佛教教育園區今天（18日）舉行「朝山、浴佛、禮觀音」，新北市長侯友宜今天參加佛誕慶典，與信眾一同祈福、禮拜，以香湯淋下悉達多太子像，為全世界發願祈福。

    侯友宜表示，感謝法鼓山方丈與諸位法師，積極推動公益與慈善事業，與在地社區結合，促進社會祥和。在金山地區，集合菩薩的善念，成立社會大學、社區圖書館，支持監所與弱勢族群，給予大力的關心與支持的力量，用愛與關懷讓地區蓬勃發展。

    侯友宜指出，果暉法師致贈「有大願力」紙匾，他也有三個大願力，第一個願力要從心做起，正向看待對方，迴向轉給自己與親人；第二個則是創造和諧，幫助需要幫助的人，凝聚善的力量，帶動國家發展；第三是凝聚所有力量，讓新北好、台灣更好。

    法鼓山方丈和尚果暉法師致詞說，浴佛同時也要為天下所有母親祝福，母親愛護子女是無條件的大愛，大地也是養育眾人的母親，也給予無條件的愛，希望大家用生活、禮儀、自然與心靈等四種環保來愛護環境，人人微笑祝福、行好願，讓子孫永續生存、實現人間淨土。

    今年是園區開山20周年，法鼓山弘化院常雲法師推薦民眾參觀「法鼓山落成開山20週年聯展」，即日起至10月19日免費入場。其中「開山，一場跨越千年的約定」特展邀請大家走入聖嚴法師的開山故事；「中華佛學研究所45週年特展」介紹佛學歷史，並展出歷史性珍貴照片、影音；「法師與他們的產地」以2D漫畫風格呈現，帶眾人進入和尚一天的生活。

    市長侯友宜虔誠以香湯淋下悉達多太子像，淨化自身煩惱與塵垢，許願台灣更好。（記者陳奕劭攝）

    市長侯友宜虔誠以香湯淋下悉達多太子像，淨化自身煩惱與塵垢，許願台灣更好。（記者陳奕劭攝）

    法鼓山方丈和尚果暉法師致詞說，母親愛護子女是無條件的大愛，大地也是養育眾人的母親，也給予無條件的愛，希望大家用生活、禮儀、自然與心靈等四種環保來愛護環境。（記者陳奕劭攝）

    法鼓山方丈和尚果暉法師致詞說，母親愛護子女是無條件的大愛，大地也是養育眾人的母親，也給予無條件的愛，希望大家用生活、禮儀、自然與心靈等四種環保來愛護環境。（記者陳奕劭攝）

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