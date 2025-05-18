大氣比昨更不穩定！16縣市大雨特報 北、中多地區大雷雨炸裂

氣象署在今中午12點30分對北北基宜以及全台山區等16縣市發布大雨特報。（圖擷自中央氣象署）

2025/05/18 14:01

首次上稿 13:09

更新時間 14:01

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕午後對流旺盛，氣象署在今（18日）中午12點30分對北北基宜以及全台山區等16縣市發布大雨特報，北部、中部多縣市大雷雨警戒；天氣風險公司提醒，今大氣環境將比昨日更不穩定，留意短時大雨、強陣風與雷擊現象。

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中央氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今大台北、東北部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

大雨特報範圍：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、南投縣、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

氣象署也針對北北基桃宜、中彰投、雲嘉等地區發布大雷雨即時訊息，請當地民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，持續時間至下午2點45分至3點。

天氣風險公司在臉書提醒，鋒面在北部海面擺盪，台灣整體位於鋒前西南風環境，不穩定度提升且西南風水氣增多，大氣環境將比昨日更不穩定，提醒民眾今日午後熱對流發展條件較佳，雷雨發生時易伴隨短時大雨、強陣風與雷擊現象，戶外行程請留意天氣變化，及時避雨並遠離山區溪谷等地點以確保安全。

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