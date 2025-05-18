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    毛豬拍賣價飆破百元！端午將屆 農業部：明起增供到每日2.3萬頭

    端午將屆帶動豬肉需求，國內毛豬價格昨每公斤拍賣價格飆破百元，農業部19日起將增加毛豬供應頭數到2.3萬頭。（資料照）

    端午將屆帶動豬肉需求，國內毛豬價格昨每公斤拍賣價格飆破百元，農業部19日起將增加毛豬供應頭數到2.3萬頭。（資料照）

    2025/05/18 13:27

    〔記者楊媛婷／台北報導〕月底就是端午節，隨商家、民間需求旺盛，國內毛豬拍賣價昨每公斤突破百元，農業部畜牧司今（18日）表示，這是因冷凍屠宰場與加工廠週末都不會進場採購，拍賣頭數少，加上拍賣豬隻以價格較高的母豬居多，交易價才會破百元。

    國內豬肉主要三大需求旺季為農曆春節、端午、中秋，隨5月底迎來端午節，市場對豬肉需求隨之增加，昨毛豬拍賣價每公斤達100.13元，交易頭數為1萬4002頭，較平日交易平均頭數2.1萬頭減少，畜牧司表示，這是因週六、週日冷凍屠宰場、加工廠等未進場採購，只有一般傳統肉商進場，因此週末時拍賣頭數通常會減少到約1.4萬頭，不過19日起就會配合端午節備貨需求，豬隻頭數將增加到2.3萬頭，較平日交易頭數2.1萬頭增加1成，可滿足民間需求。

    至於昨日豬隻拍賣價格每公斤飆破百元，畜牧司表示，通常母豬拍賣價格都會比公豬高，平常日拍賣時母豬與公豬都是各半，昨天母豬拍賣頭數占總體豬隻比率達62%，隨母豬占比增加，因此拉抬整體拍賣豬價，不過隨明起豬隻供應量增加，豬價則會相對回穩。

    另宜蘭肉品市場昨因毛豬供應量不足臨時休市，畜牧司表示，這是因該市場由宜蘭當地供應毛豬的比例僅約66%，其餘都是來自西部養豬產地供應，因為接近端午需求高峰，西部產地自身需求也增加，因此宜蘭肉品市場才會決議增加休市日，以緩解需求。

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