國中會考啟闈！ 試務人員被關14天 自嘲像寫作題的「倉鼠」

教育部長鄭英耀（左）及師範大學副校長宋曜廷（右）開啟闈場大門的鑰匙。（記者歐素美攝）

2025/05/18 13:20

〔記者歐素美／台中報導〕「謝謝，辛苦了！」教育部長鄭英耀今天中午12點半到國家教育研究院台中院區舉行國中教育會考印卷闈場啟闈儀式，170名試務人員陸續出闈，有人說被「關」在裡面14天，只能在大樓裡上上下下，簡直就像這次寫作測驗看圖作答試題裡的「倉鼠」。

國中會考昨、今兩天考試，今天中午12點半，最後一堂英語科考試結束，鄭英耀及師範大學副校長宋曜廷就持鑰匙開啟闈場大門，接著再打開內部的鐵捲門，170名試務工作人員帶著大包小包的行李魚貫出闈，鄭英耀等人不斷慰勉「謝謝，辛苦了」，並一一與試務人員握手寒暄。

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有一名女試務人員出闈後受訪，笑稱被關在裡面14天，確實有點像國中會考「寫作測驗」試題裡看圖作答的「倉鼠」，每天在大樓裡上上下下的忙碌，出闈後第一件事就是要趕快回家看老公，和家人團聚。

鄭英耀今天下午1點10分將出席啟闈記者會，現場並將請自然及英語科教師進行試題分析。

教育部長鄭英耀舉試務人員握手表示感謝，不斷說「謝謝，辛苦了」。（記者歐素美攝）

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