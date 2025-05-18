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    糖鐵火車為主題！斗南公所斥資8600萬打造全齡共融遊戲場

    台78線快速道路27.3至28.3公里路段橋下，斗南鎮公所與縣府為改善環境，斥資8600萬元將打造「他里霧全齡共融遊戲園區」，將打造糖鐵火車主題遊具組。（圖由斗南鎮公所提供）

    台78線快速道路27.3至28.3公里路段橋下，斗南鎮公所與縣府為改善環境，斥資8600萬元將打造「他里霧全齡共融遊戲園區」，將打造糖鐵火車主題遊具組。（圖由斗南鎮公所提供）

    2025/05/18 12:56

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣台78線快速道路27.3至28.3公里路段橋下，由斗南鎮公所代管。因長年未管理成為髒亂點。鎮公所與縣府為改善環境，斥資8600萬元將打造「他里霧全齡共融遊戲園區」，將融合斗南在地糖業文化特色，打造糖鐵火車主題遊具組。鎮長沈暉勛表示，工期預計明年春節後完工，將力拚在春節前完工。

    沈暉勛表示，台78線快速道路27.3至28.3公里從通車20多年來，都是由鎮公所代為管理維護，平常都是新崙、西伯、埤麻里民們常常到此休憩的場所。不過高架橋下地處偏僻，常成為當地髒亂點。因此決定將長達1公里路段活化。

    沈暉勛表示，此路段先前已將500公尺路段完成風雨球場、溜冰場2階段工程，為讓達到全齡共融理念，第三階段則規劃共融遊戲區，由雲林縣府補助6000萬、公所自籌2600萬元打造，於日前動工。

    沈暉勛表示，由於斗南早前有糖鐵火車行經，因此將遊戲園區定調為火車主題，更難得的是在規劃設計階段，召集鎮內上百位學童、民眾們成立工作坊，進行2次繪畫設計圖，公所再參照小朋友們的意見進行規劃。

    鎮公所指出，總工程長度將有400公尺，除了將周邊景觀綠美化外，糖鐵火車組合遊戲區的10節車廂，將有原木攀爬、溜滑梯、攀岩等設施，更規畫無障礙旋轉盤、彈跳床等共融遊戲區，還有橢圓表演廣場、滑步車遊戲區，更增設多功能體健設施，提供長者日常運動、強身健體的空間，打造「一座公園，全齡共享」。

    沈暉勛表示，工期歷時270天，預計於明年農曆春節後完工，由於此處地方民眾期待已久，將力拚在春節前完成啟用。另，現尚有100公尺路段尚未改善，將持續規劃，讓1公里長的空間得以活化。

    台78線快速道路27.3至28.3公里路段橋下，斗南鎮公所與縣府為改善環境，斥資8600萬元將打造「他里霧全齡共融遊戲園區」，將打造糖鐵火車主題遊具組。（記者李文德攝）

    台78線快速道路27.3至28.3公里路段橋下，斗南鎮公所與縣府為改善環境，斥資8600萬元將打造「他里霧全齡共融遊戲園區」，將打造糖鐵火車主題遊具組。（記者李文德攝）

    規劃設計階段，公所召集上百位學童、民眾們成立工作坊，進行2次繪畫設計圖，公所再參照小朋友們的意見進行規劃。 （圖由沈暉勛提供）

    規劃設計階段，公所召集上百位學童、民眾們成立工作坊，進行2次繪畫設計圖，公所再參照小朋友們的意見進行規劃。 （圖由沈暉勛提供）

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