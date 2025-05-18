垃圾不等車來？ 彰化河川變「偷倒天堂」一年清出等同2鄉垃圾量

彰化縣用盡方法攔截河川垃圾，工人頂著烈日進入排水溝清出厚重汙泥，還得應付民眾亂丟的生活垃圾，辛苦不在話下。（圖縣府提供）

2025/05/18 13:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕偷倒垃圾的黑洞找到了！彰化縣府去年（2024）全年度，動員巡守隊上山下海、河川溝渠大掃蕩，竟從縣內220條大小大體中與溝渠旁，清出多達27公噸垃圾，不只雜草樹枝，連家具、廢棄物、生活垃圾都有，幾乎等同線西、伸港兩鄉一天的家戶垃圾量，亂丟情形讓人看了傻眼。環保局也因此開出343張罰單，合計裁罰金額126萬4200元。

彰化縣南臨濁水溪、北靠大肚溪，境內貫穿員林大排、舊濁水溪、洋仔厝溪等三大幹流，再加上遍布縣內大大小小共220條灌排渠道，儼然成為民眾偷倒垃圾的「灰色地帶」。去年縣府與第三、第四河川分署、農田水利署彰化管理處及各社區環境巡守隊通力合作，出動逾1800處次巡查，總計清出27公噸垃圾，垃圾包佔最多，有的地點還驚見整張被丟棄的沙發、木櫃等大型家具。

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環保局長江培根表示，為杜絕不肖人士亂倒垃圾，除了在河川流域以移動式縮時錄影攝影機（俗稱「天眼」）進行蒐證和執法，全縣也組成30多隊、超過1300位水環境巡守志工，定期淨溪、監控水域，全年共依廢棄物清理法、水污染防治法告發343件非法棄置行為。

江培根指出，彰化縣這幾年積極落實地面水體垃圾攔除工作，從設攔污網、派機具撈垃圾到擴大監控，跟全國各縣市相比，今年再度蟬聯環境部執行「地面水體垃圾攔除考核計畫」特優殊榮，這已是第5年拿下最高榮譽，縣長王惠美特別頒獎表揚縣府團隊，肯定大家的努力。

「民眾不等垃圾車來，求方便順手亂丟垃圾的習慣，真的要改！」江培根說，如今靠著科技與人力雙重把關，偷倒行為已越來越難逃過監控鏡頭，未來會持續強化聯合稽查，並呼籲民眾如有大型家具需求清運，可聯絡各地清潔隊免費協助，切勿亂丟汙染河川。

環保局提醒，民眾如目擊非法棄置行為，可撥打24小時環保報案專線0800-066666或（04）7118972、7115762，共同守護家園的水環境。

縣府在社區環境巡守隊的幫忙下，環保志工在河川溝渠拉起攔污網，撈起各式雜物與垃圾，呼籲民眾別把河川當垃圾場。（圖縣府提供）

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