新竹世界高中114學年停招 家長怒轟133在校生成人球

新竹市私立世界高中確定114學年停招，家長怒轟133名在校生被當人球隨意安置，罔顧學生受教權。（記者洪美秀攝）

2025/05/18 13:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕撐不住了！新竹市私立世界高中確定今年114學年起停招，竹苗區今年國中會考後招生名額將不會有世界高中。學校近期邀在校生家長開會，說明已無能力、資金辦學，7月31日就會結束教學。目前校內還有133名在校生，家長怒轟學校失信，把學生當人球隨意安置，罔顧受教權益，欺騙又不負責。

世界高中校長李瑞光受訪表示，學校董事會決議確定學校7月31日停辦，學校確實面臨辦學沒有資金的問題，也確實沒有能力繼續辦學，目前已向教育部國教署提出114學年停招的申請，並啟動校內133名學生的安置轉學計畫，會針對美工科、時尚造型科及汽車科和餐飲科的學生與竹苗區私立高職學校進行轉銜安置協調，期讓在校的高二及高一學生順利就讀高二及高三。

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李瑞光表示，他以沉痛心情強調學校會盡最大的心力，希望6月中旬安置完成校內學生，同時也與教育部國教署及市府教育處協調，希望以專案方式，協助學生的轉學安置，學校已優先與鄰近的光復高中及東泰高中和竹南君毅高中開會協調，希望能提供轉學缺額，協助學生做安置。

家長怒批，校長言而無信，不循12年國教體制申請停辦，藉班親會名義宣布7月31日解散；而今年初還對媒體提到學校沒有經營問題，會維護師生共同權益；結果現在竟對未成年學生們直接對嗆「學校就是沒錢，要不然你要出錢嗎」？家長說，除罔顧學生受教權益，還私下將孩子當人球隨意安置，一句學校沒錢，就強迫家長及學生吞下去，讓學生不知何去何從。

至於校內老師也將以學校已由董事會管控的現金流支應教師薪水到7月底，對於家長與在校學生的憤怒，學校都能理解，也深感抱歉，學校沒有能力繼續辦學，只能盡全力協助轉銜與安置學生。

新竹市私立世界高中確定114學年停招，家長怒轟133名在校生被當人球隨意安置，罔顧學生受教權。（記者洪美秀攝）

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