全國連假訂房率蓋牌 觀光署僅公布破六成3縣市

端午連假訂房率僅3縣市超過6成，苗栗縣66.64％、連江縣66.44％、澎湖縣62.18％。（記者蔡昀容攝）

2025/05/18 12:52

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣要拚觀光，訂房率卻蓋牌。面對即將到來的端午連假，交通部觀光署僅公布各日訂房率達6成以上縣市，其餘縣市不公布。觀光署說明，公布用意是提醒縣市做好疏運準備，同時也改變策略，透過僅公布前幾名的方式，希望能鼓勵其他縣市。

以往每逢連續假期，觀光署會預先公布各縣市訂房率及全國平均訂房率，但今年清明連假改為僅公布前幾名訂房率的縣市，此次端午連假更僅公布超過6成的3個縣市，其餘縣市及全台平均訂房率均不公開。連假訂房表現是國旅指標之一，中央報喜不報憂做法，無法呈現整體觀光現況，受到質疑。

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觀光署副署長黃荷婷說明，公布訂房率原因在於疏運需求，提醒縣市加強疏運、避免塞車；此外也是改變策略，避免部分縣市太過灰心，希望藉由現行公布方式，能鼓勵各縣市努力投入跟上，試試看會不會比之前好。

觀光署公布的端午連假訂房率，假期第一天（5月30日）澎湖縣71.94％、連江縣68.41％、苗栗縣67.87％；第二天（5月31日）苗栗縣65.4％、連江縣64.46％；第三天（6月1日）連江縣65.78％。

觀光署分析，假期前兩天平均訂房率6成以上依序是苗栗縣66.64％、連江縣66.44％、澎湖縣62.18％，其中連江縣各單日及平均訂房率均超過6成，推估是馬祖蘭眼淚季節影響，苗栗端午活動及澎湖花火節亦吸引遊客，導致訂房率提高。

觀光署強調，這是連假15天前預估的訂房率，業者將持續接受訂房，預估接近假期前訂房率將再提高。

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