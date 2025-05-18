台南實物愛心銀行安南分行開幕 安南區民眾5/26起可就近申請

台南市實物愛心銀行安南合作分行開幕，5月26日起將正式服務，方便安南區民眾就近申請。（南市社會局提供）

2025/05/18 12:38

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府社會局與社團法人台灣太祖慈善會合作辦理台南市實物愛心銀行安南合作分行，共同服務安南區的弱勢家戶，今天舉辦開幕儀式，5月26日起將正式服務，方便有物資需求的安南區民眾就近申請。

開幕儀式，由台南市長黃偉哲主持，包括立委林俊憲、市議員沈震東、陳怡珍、黃麗招、李中岑、台南市議會秘書長顏昇褀代表議長邱莉莉出席。黃偉哲感謝台灣太祖慈善會與南市實物愛心銀行攜手照顧弱勢家庭，提升實物愛心銀行服務品質及量能，讓實物給付服務更深入且完整。

請繼續往下閱讀...

台南市實物愛心銀行自2019年開辦以來，已建置5處委辦實物愛心銀行實體店面、15處實體合作分行及18處實物分站。

其中，第4區實物愛心銀行實體店面服務南市中西區、北區、安南區、安平區、將軍區、七股區等6區的民眾。由於安南區人口逾20萬人，南市社會局這次特別設置合作分行，提供民眾更即時便利的服務。

南市社會局表示，安南合作分行原暫借用門諾台南銀髮悠活園區空間辦理，5月正式與台灣太祖慈善會合作，於安南區仁安路131號設置安南分行，鄰近安南區公所，店面寬闊位置醒目，且停車便利。自5月26日起，安南合作分行服務時段為每週一、二、四、五上午9時至中午12時提供服務，有物資需求的民眾可前往申請。南市實物愛心銀行據點已遍及全市37個行政區，如有物資捐贈或相關問題與需求可聯繫台南市台南都志願服務協會06-6357286或第4區實物愛心銀行06-2221119洽詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法