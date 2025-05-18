反對設事業廢棄物掩埋場 埔里鎮民成立自救會抗爭

南投埔里鎮民反對設置事業廢棄物掩埋場，18日成立自救會抗爭。（蘇昱誠提供）

2025/05/18 12:15

〔記者張協昇／南投報導〕南投埔里鎮是國內茭白筍最大產區，但有民間業者規劃在當地設置事業廢棄物掩埋場，當地麒麟里民今（18日）成立自救會，指出掩埋場設置地點位處水源涵養區，一旦掩埋場污水滲漏污染水源，將衝擊下游近千公頃茭白筍產業，甚至污染更下游攸關彰化、草屯人使用的鳥嘴潭人工湖水質安全，因此地方堅決反對在當地設置掩埋場，要求業者立即撤回興建計畫，否則將抗爭到底，捍衛水源安全。

埔里鎮麒麟里民今上午於埔里綜合球場正式成立反對掩埋場設置自救會，由縣議員蘇昱誠擔任會長，埔里鎮長廖志誠也出席，現場民眾手持標語牌，高呼「拒絕掩埋場、守護好山水」等口號。

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蘇昱誠等人表示，麒麟里為水源涵養重要地區，埔里種植約1800公頃茭白筍田，產量佔全國的9成，近半面積仰賴當地南港溪沿線的珠子山圳、南烘圳、牛相觸圳灌溉，且埔里鎮的自來水也全部由自來水公司開鑿地下深井取水，才能滿足日常所需，允捷事業股份有限公司計劃在當地設大型事業廢棄物掩埋場，一旦掩埋場污水滲漏、崩塌或廢棄物外溢，勢必污染水源，危及全埔里民生用水與農業安全。

尤其，南港溪下游即烏溪鳥嘴潭人工湖，供應彰化、草屯地區近百萬人飲用，在上游興建掩埋場，無異為環境安全的不定時炸彈，今年3月「世界水資源日」前夕，台灣水資源保育聯盟、監督施政聯盟等環保團體以及彰化縣鄉親，即強烈表達維護鳥嘴潭水質安全，上游須劃設自來水水質水量保護區的訴求。

蘇昱誠等人強調，該掩埋場規劃施設面積達24.62公頃，掩埋一般及事業廢棄物，甚至包括焚化爐飛灰固化物，掩埋的廢棄物總量將高達245萬立方公尺，在沒有對地方詳細說明下，即展開興辦事業計畫與土地變更，居民完全被蒙在鼓裡，令地方相當不滿，因此決定組自救會抗爭到底。

縣府環保局則說，目前該掩埋場興辦事業計畫書，正由相關單位審查，後續牽涉土地變更、環境影響評估，均會依法辦理，嚴格把關。

南投埔里成立反對設掩埋場自救會，由縣議員蘇昱誠（中）擔任會長，埔里鎮長廖志誠（右）也出席。（蘇昱誠提供）

民間業者規劃在南投埔里鎮麒麟里設置事業廢棄物掩埋場，地方憂心污染水源涵養區。（民眾提供）

南投埔里茭白筍種植面積約1800公頃，產量佔全國9成，地方憂心一旦灌溉水源遭污染，勢必衝擊茭白筍產業。（資料照）

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