台灣邁入非核家園首日 環境部：今全台空品普通到良好等級

我國於今日正式邁入非核家園，全台各地空氣品質都在良好到普通等級。（翻攝自空氣品質監測網）

2025/05/18 11:51

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣今（18日）正式進入非核家園，即使今日各地普遍溫度偏高，截至今日上午11時，國內用電量達3036.4萬瓩，其中發電量近4成來自燃氣機組、近3成來自太陽能，依環境部空氣品質監測顯示，全台空氣品質都是普通到良好等級。

台灣1978年開始使用核電，歷經多年，被視為非核家園最後一哩路的核三廠2號機昨天下午開始降載、晚上10時解聯，18日凌晨0時正式停機，在台電系統各機組發電量中，核能正式歸0，我國步入非核家園，該系統也顯示，目前國內發電量主力為燃氣，占總體發電量約45.5%，隨今日全台各地高溫，太陽光電發電量也占總體發電量的27.8%居次，燃煤發電量占總體發電量約19.3%，居第3。

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國內燃氣發電量雖然增加，依環境部空氣品質監測網資料顯示，國內即起一連3天各地空氣品質都有普通以上等級，環境部指出，今天環境風場為偏南風，竹苗以南擴散條件佳，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部則因為位於下風處，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升，空品區為「普通」等級。

環境部指出，明日（19）環境風場轉為西南風，竹苗以南擴散條件佳，北部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

後天（20）環境風場為偏南風至西南風，竹苗以南擴散條件佳，北部污染物仍稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

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