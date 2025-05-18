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    蘭嶼八代灣沈船驚見鯨鯊！ 夢幻場景曝光直呼「羨慕到失眠」

    領航潛水探索八代灣沈船時，意外遇見野生保育類鯨鯊，這種夢幻相遇令人直呼「羨慕到失眠」。（圖擷自「LeaderDiving」臉書）

    領航潛水探索八代灣沈船時，意外遇見野生保育類鯨鯊，這種夢幻相遇令人直呼「羨慕到失眠」。（圖擷自「LeaderDiving」臉書）

    2025/05/18 12:24

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕八代灣沈船是蘭嶼著名的潛水景點，40公尺深的沈船加上周圍豐富的海底生態，吸引著無數潛水愛好者前來朝聖，日前領航潛水（LeaderDiving）探索八代灣沈船時，意外遇見野生保育類鯨鯊，這種夢幻相遇令人直呼「羨慕到失眠」。

    領航潛水17日探索八代灣沈船時，意外遇見野生保育類鯨鯊，影片顯示鯨鯊悠游在其中，潛水員興奮在一旁攝影，湛藍海水、潛水員呼吸氣泡以及龐大身軀的鯨鯊構成一幅相當夢幻場景。

    拍攝台灣第一個以「海洋沉船生態」為主題的紀錄片《水下30米》也在臉書分享這段影片，直呼鯨鯊夢幻現身，人品超級爆發「這真的讓台灣所有海人羨慕到失眠」，鯨鯊不怕人，還玩起氣泡；《水下30米》老編表示，他在蘭嶼跳海數百次也從來沒看到過，羨慕到不行。

    底下許多網友也紛紛留言「鯨鯊一出現整片海好像都進入slow motion畫面」、「鯨鯊的線條真的好美～蘭嶼能見度好棒」、「一邊看一邊起雞皮疙瘩」、「蘭嶼能見度真的是世界級的」、「希望以後不用出國，台灣什麼都能看到」。

    墾丁出現鯨魚、蘭嶼鯨鯊現身，《水下30米》老編也盼，希望台灣的海能越來越好越來越友善，讓更多大傢伙願意經過台灣，帶給我們更多驚喜。

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