台南裕文國小首辦小鐵人3項挑戰賽 184學生熱血完賽

台南東區裕文國小學生參加小鐵人三項挑戰賽奮泳向前。（圖：校方提供）

2025/05/18 11:43

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區裕文國小利用週休假日首次舉辦「小鐵人3項挑戰賽」，活動由家長會主辦、學校協辦，比賽內容結合游泳、騎腳踏車與跑步3項運動，吸引全校184位學生參賽、家長也有116人參加，參賽學生全數完賽。因親、生反應熱烈，校長陳彥宏與家長會決定明年起成為常規賽事活動。

比賽地點商借鄰近的復興國中游泳池，並在家長會、校方、志工團與市警一分局府東派出所、府東民防團協辦下，順利完成賽事，展現社區與校園合作的良好典範。

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裕文國小表示，因為有家長帶孩子參加民間辦的小鐵人競賽，覺得有意義，就與校方討論不妨由學校自己來辦，就這樣家長與學校一拍即合，促成裕文創校以來首辦小鐵人3項賽事。吸引一至六年級184位學生報名參賽；也有116位家長加入競賽行列，活動別開生面。

參賽學生依序在游泳池游25公尺（依小泳士標準）、騎單車往返裕文與復興國中兩校共長約1.8公里、繞行校園四周跑步長約900公尺。陳彥宏說，因首次試辦，以鼓勵學生為主，所有參賽學生都完賽。

校方以「完賽即獲獎牌」為鼓勵機制，希望學生們勇敢面對挑戰、堅持到底。家長會長張軍佑更熱情加碼、為每位參賽學生準備1份小禮物，讓孩子們在運動中感受成就感與被肯定的喜悅。活動氣氛熱烈。有家長說，孩子為了參加此次賽事，主動練習游泳、騎單車及跑步，培養運動的習慣，很有意義。

陳彥宏說，舉辦小鐵人挑戰賽的初衷，是希望藉由體能活動激發學生的潛力與毅力，培養面對困難時勇於挑戰的態度。也感謝家長會與志工們熱心協助，讓活動得以圓滿完成。為了宣傳與推廣此次賽事，學校還邀請多位學生參與拍攝宣導影片，不僅讓全校學生更了解賽事內容，也展現學生在多媒體學習的發揮及學習成果。

台南東區裕文國小學生參加小鐵人三項挑戰賽騎單車。（圖：校方提供）

台南東區裕文國小學生參加小鐵人三項挑戰賽跑步。（圖：校方提供）

台南東區裕文國小學生參加小鐵人三項挑戰賽。（圖：校方提供）

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