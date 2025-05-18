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    今天各地天氣不穩！ 短延時豪雨午後炸北宜

    中央氣象署預測未來高溫。（中央氣象署提供）

    中央氣象署預測未來高溫。（中央氣象署提供）

    2025/05/18 11:31

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天（18日）受鋒面影響，各地天氣不穩定，留意午後雷陣雨。中央氣象署提醒，今天午後大台北及宜蘭地區留意局部短延時豪雨，宜花晚間留意局部大雨。

    氣象署預報員陳姵安表示，今天台東及恆春半島有零星短暫陣雨，宜花有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴。到了午後，北部、宜蘭地區及各地山區易有局部大雨，尤其大台北及宜蘭地區有局部短延時豪雨機會，宜花晚上留意局部大雨。

    明天（19日）開始鋒面遠離台灣，受高壓影響，天氣以多雲到晴為主，並一直持續到週五（23日）。期間花東及恆春半島局部短暫陣雨，大台北、宜花地區及各地山區午後局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢。明天清晨至上午西半部沿海地區有零星短暫陣雨。

    週六（24日）開始，另一鋒面接近台灣，各地水氣增加，多數地區是多雲天氣，午後北部、宜花地區及各地山區午後雷陣雨。

    溫度方面，未來一週各地高溫普遍落在31至35度，南部近山區甚至可能來到36度高溫；週四（22日）之後，由於台灣附近水氣略增及雲量變多，各地高溫會略降1度。

    陳姵安提醒，今明兩天馬祖金門易發生低雲及霧影響能見度，請有交通往返需求民眾留意航班資訊。

    中央氣象署預測未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    中央氣象署預測未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

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