神尊流浪十多年...廟方3天2夜急尋 終於花6萬元讓祂回家

流浪十多年的聖王公神像，經過廟方3天尋獲請回廟，此段故事已成為地方熱門話題。（記者李文德攝）

2025/05/18 11:38

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫鎮鳳山寺10多年前，信徒請了一尊聖王公回家，就此失聯。神像也在這段期間不斷遭轉賣，日前廟方在網路尋獲這尊失落已久神尊，花6萬元將其買回供奉。讓流浪逾10年的開王公得以「回家」，隔日信徒更擲出「立筊」，這段奇聞更是現在居民們的熱門話題。

土庫鳳山寺從1635年，由中國福建泉州先民移居，並隨身所攜故鄉廣澤尊王神像，隨後逐漸聚集眾多信眾，建廟於1850年，因主祀廣澤尊王是鎮內頗負盛名的寺廟。

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主委郭建太表示，這尊聖王公神像刻於1933年，10多年前被信徒請回供奉，由於當時廟方並未有詳記的登錄紀錄，這尊聖王公神像便失聯，廟方這段時間也不斷想找回。

「說起來很玄」郭建太表示，上週六（10日）有民眾向廟方回報神像疑似出現在鹿港跳蚤市場中，根據照片中神像臉型、底座一眼便認出是失落已久的尺八聖王公神像，立即請信徒、當地友人再前往攤位尋找，但當時下雨，攤商早一收攤不見。更有信徒在社群軟體看見神像蹤影，於是廟方便發文協尋，希望能將神尊回家。

消息曝光隔日，就有民眾廟方再次回報，神像出現在北港牛墟中，且商家當時透漏自己是從鹿港花了9000元買回，想要以1.5萬元轉手。郭建太表示，當時就請住在附近的值年爐主郭志憲尋找蹤跡，得知商家為元長鄉藝品店業者，便通知廟方在凌晨1、2點去和業者詳談。

郭建太表示，豈料到場後，來自屏東枋寮的古物收藏家已早1個多小時抵達確定購買，當下廟方便與該名買家想以3萬元買回來，不過雙方未取得共識，買家仍有誠意地說「讓我回去再想想看」，更留下聯絡方式。

郭建太說，週一早上趕緊再向屏東收藏家聯絡，原對方欲開價12萬，但經一番協調後，總算以6萬元成交，收藏家也很有誠意在當天下午親自把神尊從屏東請到土庫鳳山寺，讓這尊流浪10多年的聖王公得以回家。而在元長的藝品店業者當天也將所賺取的6000元價差添油香。整個尋獲神像的時間共3天2夜，讓管理委員會的各位直呼「冥冥之中註定，好靈感！」

郭建太指出，就在請回神像的第一天，信徒擲筊就出現「立筊」，廟方請示後確定「聖王公很開心回來」，現在已為聖王公重新穿上新衣，在廟中祀奉。而這故事已在當地已流傳，成為熱門話題。

流浪十多年的聖王公神像，經過廟方3天尋獲請回廟，此段故事已成為地方熱門話題。（記者李文德攝）

請回神像第一天，出現立筊奇景，廟方驚喜道「聖王公開心回家」。（記者李文德攝）

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