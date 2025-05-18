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    小啄木鳥、黑冠麻鷺先後築巢 台南山上水道博物館迎嬌客

    台南山上花園水道博物館近日觀察到黑冠麻鷺築巢育雛。（記者劉婉君攝）

    台南山上花園水道博物館近日觀察到黑冠麻鷺築巢育雛。（記者劉婉君攝）

    2025/05/18 11:23

    〔記者劉婉君／台南報導〕目前正值鳥類繁殖季，台南山上花園水道博物館繼去年喜迎黑冠麻鷺4寶誕生之後，近日再度觀察到黑冠麻鷺爸媽築巢育雛，且因巢位鄰近參觀動線，成鳥哺育、警戒等行為清晰可見，引起遊客駐足關注，意外成為季節限定的生態景觀。

    黑冠麻鷺築巢的地點在園區B館快濾桶室前方的羅漢松林，雖然鳥巢下方座位區因嬌客的排遺造成影響，但在尊重生命立場下，館方已暫時將附近的桌椅移開，並加強清潔強度，避免干擾幼鳥成長，也提醒遊客，觀察生態時勿近距離拍攝、喊叫，尊重野生動物自然習性。

    館方指出，黑冠麻鷺為台灣特有亞種，對棲地環境具有高度選擇性，自2021年起即多次於山上水道博物館築巢育雛，館方曾與保育團體合作，於2024年首度設置遠距攝影設備，進行育雛過程的網路直播，兼顧紀錄與教育功能，獲得民眾熱烈回響。

    園區內近期鳥類活動顯著增加，除黑冠麻鷺之外，近期亦在園區內發現小啄木鳥築巢。館方指出，小啄木為台灣體型最小的啄木鳥，行蹤隱密，能在園區內成功繁殖，顯示棲地環境具備良好條件。

    此外，還有稀有保育類的朱鸝在園區林間活動，朱鸝過往鮮少出現在低海拔開放空間，其蹤跡被視為區域生態品質的指標之一。

    館方表示，近年來致力於友善環境管理，推動減藥除草、保留落葉與枯木資源，營造適合繁殖與覓食的條件。未來將持續觀察鳥類動態，視需求調整園區管理方式，並透過解說、教育活動與相關保育單位合作，加強推廣生態保育理念，實踐歷史建築與自然教育共融的目標。

    目標。

    工作人員加強鳥巢下方的清潔。（記者劉婉君攝）

    工作人員加強鳥巢下方的清潔。（記者劉婉君攝）

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