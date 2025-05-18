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    彰化「青年我幫您」專線明開通 出國、創業找工作都行

    彰化青年看過來！創業、就業、進修大小事，一通電話7120580幫您搞定！（圖縣府提供）

    彰化青年看過來！創業、就業、進修大小事，一通電話7120580幫您搞定！（圖縣府提供）

    2025/05/18 11:18

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化年輕人的專屬福利來了！無論是找資源創業、就業，還是想出國進修、參與社團活動，現在通通只要一通電話就能搞定。彰化縣政府青年發展處整合縣府各局處相關的青年業務，明天（19日）起正式推出「7120580（青年我幫您）」服務專線，任何與工作、生涯有關的疑問，都能撥這支專線獲得協助，讓縣府成為青年們的後盾。

    「我想創業，不知道從哪裡開始？」、「剛畢業，找工作沒頭緒」、「想知道有沒有補助可以申請？」過去青年常為這些問題無所適從，現在有了解方。青年發展處長陳柏村指出，新上線的（04）7120580電話專線，整合包括創業補助、職涯探索、創業輔導、就業獎勵、社團活動補助、公共參與等多項青年相關政策，只要撥這支專線，就會有專人依照問題類型進行諮詢或專案轉介，免去轉接分機的麻煩。

    「青年的問題，我們來幫忙處理！」陳柏村說，隨著青年面對的挑戰越來越多，從學校畢業到踏入社會，每一個轉折都是壓力與選擇並存的時刻。為讓青年能在彰化安心就業、發展理想，縣府不只提供資源，更打造一條最簡單、最溫暖的溝通管道，今後透過這支專線，任何跟青年政策有關的大小事，都能快速得到解答。

    目前該專線於白天上班時間，每週一至週五上午8時至12時、下午1時至5時提供服務。例假日及國定假日則請改撥1999縣民服務專線。

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