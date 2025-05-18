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    會考自然科高雄區缺考185人 碳排時事、古董顯微鏡入題

    國中會考自然科高雄區缺考185人，碳排時事、古董顯微鏡入題。（記者黃良傑攝）

    國中會考自然科高雄區缺考185人，碳排時事、古董顯微鏡入題。（記者黃良傑攝）

    2025/05/18 10:57

    〔記者黃良傑／高雄報導〕114年國中教育會考今（18）日第一節考自然，高雄考區應考人數18796人，缺考185人，考題難易考生反應不一，碳排時事也入題，以零碳排飛機進行不同燃料的效能比較，另有一題以古董顯微鏡與現代顯微鏡比較，探討構造及功能差異性，令考生印象深刻，凸顯平常動手操作顯微鏡及做實驗的重要。

    鳳西國中賴姓、蔡媲一及蘇姓同學表示，感覺自然考題還難易適中，其中一題比較古董顯微鏡和現代顯微鏡，哪一個構造的功能差異最大，3位同學異口同聲說，慶幸以前有上過顯微鏡的實際操作，感覺比較好寫，熱烈討論了一下，發現3個人的答案竟都不同。

    也有其他國中李姓同學覺得自然科和之前的複習考相比，題目偏難，很多題目無法馬上看出答案，自然科並沒有考出課本以外的課外題，如果熟讀理解國中自然內容，也能解題成功，做答時比較不會被卡住。

    五福國中陳同學對一題鋅銅電池的鋅和銅片面積大小，以及影響電壓、電流、電功率的差異的考題印象深刻，因為這個題目的字很多，寫起來有點麻煩，必須要一個一個選項核對，才能找出正確答案。

    黃姓考生則對一題綠蒜頭題組印象深刻，探討它在不同溫度跟酸性環境下，進行變色狀況差異性比較，主要是在評量對於實驗設計、實驗步驟、控制變因的操作和判斷能力，因題目很長需耐心閱讀，讀懂題意後不算難。

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