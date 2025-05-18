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    新北國小教甄開541名缺額全國最多 到考率約95％

    新北市114學年度國小暨幼兒園教師甄選今（18）日在南山高中等5校同步登場。（教育局提供）

    新北市114學年度國小暨幼兒園教師甄選今（18）日在南山高中等5校同步登場。（教育局提供）

    2025/05/18 10:53

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市114學年度國小暨幼兒園教師甄選今（18）日在南山高中等5校同步登場，吸引4359名考生報名，到考率 95.04%。今年開出正式教師缺額高達541名，缺額數是全國各縣市最多。

    教育局長張明文表示，新北市致力提升正式教師比例，今年再度釋出541名缺額，延攬全國各地優秀師資，希望打造優質教學環境，均衡教育資源。值得一提的是，為強化學生社會情緒學習的支持系統，並提升特教服務品質，今年特教與輔導類教師缺額高達152名，缺額數同樣是全國最多。

    張明文說，為吸引更多具備專業與多元專業的師資，新北市教甄優化錄取機制，包含英語文能力、學科知能加分、體育類獲全國運動會前3名優先及科展指導教師加分等設計，凸顯對專業價值的重視，也呼應當前教育趨勢與校園多元需求。

    教育局指出，市府積極與全國師培大學合作培育公費生，近5年陸續提列近百名公費生名額，優先媒合至偏遠區域或有高度師資需求的學校，期盼透過系統性的專業師資養成管道，落實城鄉教育均衡。

    教育局提醒，本次教甄初試成績將於5月20日晚上9點前公告在新北市教育人員聯合甄選報名系統，初試成績複查需在5月21日上午9點至12點，持應試通知單及成績複查申請表，至新北市中和區自強國小申請複查，初試錄取名單將5月22日晚間9點前公告在新北市教育人員聯合甄選報名系統及自強國小網站首頁。

    新北市國小教師甄試今年開出正式教師缺額高達541名，缺額數是全國各縣市最多。（教育局提供）

    新北市國小教師甄試今年開出正式教師缺額高達541名，缺額數是全國各縣市最多。（教育局提供）

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