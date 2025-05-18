會考自然科 北市考生：題目靈活有深度、需思考否則易掉入陷阱

興雅國中學生林庭瀚表示，自然科測驗整體而言有深度、難易度適中，寫起來還算順利。（記者董冠怡攝）

2025/05/18 10:49

〔記者董冠怡／台北報導〕114年國中會考進入第二天，也是最後一天，早上8點半至9點40分首節考自然，台北市教育局表示，應到2萬202人、實到1萬9599人、缺考603人，到考率97.02%、缺考率2.98%。應試學生不約而同地說，整體測驗有難度，考題靈活、需要費時思考，否則容易掉入陷阱。

興雅國中學生林庭瀚表示，自然科測驗整體而言有深度、難易度適中，寫起來還算順利，考題靈活、以科學素養為導向，不像課本習作的常見例題或帶公式即可，需要時間思考，有一題考以前跟現在的顯微鏡對照，跟同學討論之後，發現都在這一題有疑慮，另外，部分題目看似簡單，但其實暗藏陷阱，像是討論熱塑型聚合物的圖表，兩個折線圖看似曲線雷同，不過縱軸單位有差，一不留意就會粗心出錯，有信心考高分，「目標想上建國中學！」。

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同樣在松山工農應試的信義國中林姓同學指出，跟歷屆考題相比偏難，考前刷題則較著重於八、九年級範圍，這一次七年級（國一）的課程內容考得相對較多，有些需要思考久一點，時間不太夠，所以後面有幾題來不及完成作答，但拿手的地球科學，例如行星位置、地殼斷層，仍舊駕輕就熟。

興雅國中、信義國中等校學生在松山工農考場應試。（記者董冠怡攝）

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