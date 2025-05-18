會考自然》台中考生：圖表題多，「觀念圖表化」要看圖找觀念

會考自然登場，台中考生拚第二天會考。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/18 10:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考自然科，台中考生說，今年圖表題量多，很多題目將課本基本觀念「圖表化」，要看懂圖表詮釋的觀念才能解題，考題生活化，但部份題目藏有陷阱，若未注意細節容易選錯，題目難易適中。

居仁國中謝姓考生指出，今年有部份題目一看就知道是陷阱設計「騙考生」，有一題考葉子的「細胞分裂」，卻故意穿插種子萌芽描述，若未注意，很容易一看到種子萌芽就被騙選「減數分裂」而失分。

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居仁國中蕭姓考生也說，另有一題考動滑輪的質量，但已往考動滑輪時均不計質量，這次的題目反而不能忽略質量，才能算出正確答案，考生若觀念不清仍「不計質量」就會算出錯的答案。

此外，謝姓跟蕭姓考生指出，今年圖表題多，很多題目把觀念圖表化，要解析圖表隱藏的基本觀念作答，例如液化氫跟其他物質的比較，考能量相同下體積跟質量的比較觀念，若能看懂圖表就能解題。

考題也頗生活動化，有醃製「綠蒜頭」題目考實驗觀念，考酸鹼值跟溫度對蒜頭變色的時間影響；另一題以孔雀魚的眼睛顏色考生物遺傳的顯性及隱性基因概念，只要觀念清楚，還算好答題，整體難易度適中。

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