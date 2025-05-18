為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    會考自然》台中考生：圖表題多，「觀念圖表化」要看圖找觀念

    會考自然登場，台中考生拚第二天會考。（記者蘇孟娟攝）

    會考自然登場，台中考生拚第二天會考。（記者蘇孟娟攝）

    2025/05/18 10:26

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考自然科，台中考生說，今年圖表題量多，很多題目將課本基本觀念「圖表化」，要看懂圖表詮釋的觀念才能解題，考題生活化，但部份題目藏有陷阱，若未注意細節容易選錯，題目難易適中。

    居仁國中謝姓考生指出，今年有部份題目一看就知道是陷阱設計「騙考生」，有一題考葉子的「細胞分裂」，卻故意穿插種子萌芽描述，若未注意，很容易一看到種子萌芽就被騙選「減數分裂」而失分。

    居仁國中蕭姓考生也說，另有一題考動滑輪的質量，但已往考動滑輪時均不計質量，這次的題目反而不能忽略質量，才能算出正確答案，考生若觀念不清仍「不計質量」就會算出錯的答案。

    此外，謝姓跟蕭姓考生指出，今年圖表題多，很多題目把觀念圖表化，要解析圖表隱藏的基本觀念作答，例如液化氫跟其他物質的比較，考能量相同下體積跟質量的比較觀念，若能看懂圖表就能解題。

    考題也頗生活動化，有醃製「綠蒜頭」題目考實驗觀念，考酸鹼值跟溫度對蒜頭變色的時間影響；另一題以孔雀魚的眼睛顏色考生物遺傳的顯性及隱性基因概念，只要觀念清楚，還算好答題，整體難易度適中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播