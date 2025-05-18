世壯運出包不斷 好過日粉專:運動部設在台北宜三思

俗稱世運主場館的高雄國家體育場。（高市府提供）

2025/05/18 10:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕運動部預計9月9日掛牌成立，體育署規劃設於台北；臉書粉專「高雄好過日」認為，台北世壯運一團混亂，相較16年前的高雄世運成功舉辦，且高雄已有世運主場館、國家運動科學中心，高雄就是孕育全台頂尖運動員的運動首都，運動部設在台北宜三思。

在台北舉辦的世壯運出包不斷，從運動員、志工、到協力廠商，都有人指出活動一團混亂，大型形象看板直接印出「四邊包繩不打洞」，讓人看了一頭霧水，更成為世壯運最膾炙人口的slogan。

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臉書粉專「高雄好過日」指出，16年前的高雄世運，當時成為台灣大型活動典範，後來台北世大運前，北市府特地向陳菊借將參與籌辦世運的蘇麗瓊，轉任北市府秘書長兼世大運執行長，讓活動順利進行；高雄在過去累積之下，已有世運主場館等全台一流場館，加上蔡英文總統任內大幅擴建國訓中心、設立國家運動科學中心，可說高雄就是孕育全台頂尖運動員的運動首都。

高雄市長陳其邁及多位立委，都極力爭取運動部設立在高雄，但近日教育部卻表示，運動部部本部將設於台北市朱崙街現有的運動大樓，另在和平東路租用中繼辦公室使用。

「高雄好過日」表示，在扁政府年代，體育署就曾一度南遷高雄，當時已在左營國訓中心掛牌，可惜一貫重北輕南的馬政府上任後，立刻廢棄計畫改回台北；而賴清德總統過去擔任行政院長時，就喊出「首都減壓」計畫，競選總統時，也提出「均衡台灣」政策，透過部會重新配置，建構協同作業與行政備援體系，可以達到區域平衡目標。

「高雄好過日」認為，讓新設部會選址在台北之外的原因，就是因為人力可以重新招募，較不會遇到部會南遷時，公務員內部阻抗的問題。蔡政府任內在高雄設立的海洋委員會，就是一個成功案例。

也有網友質疑說，高雄左營的國家運動訓練中心、國家運動科學中心、世運主場館，海放全國任何一處體育訓練中心，鄰近的台南還有世界級的亞太國際棒球訓練中心，結果「運動部」竟然要設在連世壯運都辦不好、也沒有世界級訓練場地的台北市？

高雄市長陳其邁昨（17日）被問到「運動部將落腳台北，沒有選擇高雄」時，表示還未接到相關訊息，但若沒有設在高雄，一定是令高雄市民非常遺憾及失望。

運動部logo的來源台灣隊長陳傑憲，他本身就是高雄人。（體育署提供）

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