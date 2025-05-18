會考寫作測驗「倉鼠」聯想題，國中老師：有趣的思辨訓練

國文寫作測驗今年首度以倉鼠圖片加上抽象詞語出題。圖為AI合成示意圖。（蕭奕鈞提供）

2025/05/18 10:25

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國中教育會考17、18日連2天舉行，國文寫作測驗首度採用聯想型寫作題型，考生要從倉鼠在籠子內滾輪奔跑、跳離籠子等圖像，搭配「自由、牢籠、選擇、沉溺、冒險、盲目」抽象詞語，進行聯想與創作。嘉義國中國文老師蕭奕鈞認為，此次題目突破過往以圖表為主的命題形式，是有趣的思辨訓練，也考驗學生抽象思考、聯想能力，以及對生活處境的反思能力。

嘉義國中考生王岳崚說，以動畫「進擊的巨人」作為切入點，點出「在牢籠中的自由，不是真的自由」；考生李盈玥則從個人經驗出發，質疑長輩為自己設定的「公務員之路」，是否真的是唯一的出路，呼應年輕世代對自主選擇的渴望。

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蕭奕鈞說，題目是以一幅黑白線條畫為主軸，畫中一隻倉鼠在籠內的滾輪上快樂奔跑，另一隻跳離籠子準備奔向遠方，以及6個抽象詞語，要求學生選擇1至數個進行聯想與創作，看似給了學生很多詞語可選擇，實際上也形塑一個更大、宛如牢籠的思考框架，對學生來說既是一種自由，也可能形成另一種限制，是一次有趣的思辨訓練。

蕭奕鈞表示，今年寫作測驗設計有高度開放性與思辯空間，不僅考驗學生文字表達能力，更讓教育現場看見學生對於自由與選擇等核心價值的多元觀點與個人詮釋，展現寫作評量的新趨勢。

國中教育會考連2天舉行，嘉義市長黃敏惠到嘉義考區的考場為考生加油。（嘉義市政府提供）

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