高雄多一處好玩去處 美奇萊影城打造炫動樂園讓童年回憶變真實

「炫動樂園」將童年的回憶跳格子，設計「人生跑馬燈-跳格子遊戲」。（記者葛祐豪翻攝）

2025/05/18 09:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄又多了一處好玩去處，美奇萊影城團隊捲土重來，打造劃激光與感應式遊戲的「炫動樂園」，讓童年回憶跳格子、躲貓貓、鬼抓人等遊戲變真實!

曾經陪伴高雄人25年的美奇萊影城，於2020年熄燈，當時讓很多人感慨「時代的眼淚」；如今選美奇萊影城團隊再出發，選在中央公園捷運站2號出口，呈現全新樣貌「炫動樂園潮玩遊戲」。

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有別於一般的跳格子LED地磚，「炫動樂園」規劃激光與感應式遊戲，讓大家暫時遠離手機螢幕，全民一起動滋動滋動起來。

「炫動樂園」執行長吳鎮瑋，過去擔任美奇萊影城總經理特助，他強調延續過去美奇萊的娛樂經歷，打造全齡層都能親自投入、正當且健康的新型態娛樂場域。

吳鎮瑋說，大家還記得童年的回憶跳格子、躲貓貓、鬼抓人這些充滿青春活力的遊戲嗎？，「炫動樂園」把回憶變真實，保留遊戲精髓，還運用科技將遊戲變得更有趣，園區設有5款互動關卡，每個遊戲都有代表原創IP的關主，透過「角色故事 × 遊戲挑戰」的整合設計，讓每位玩家融入角色的小宇宙。

目前園區遊戲包含「人生跑馬燈-跳格子遊戲」、「阿閃激光屋-躲避雷射光遊戲」、「朵朵轟天雷-電流反應遊戲」、「神瞳躲貓貓-數字任務躲避遊戲」、「波卡愛找碴-光影找圖＆電路遊戲」；強調不僅是遊戲，也是考驗家人朋友默契的大挑戰。

「炫動樂園」昨天也請來3位樂天女孩岱縈、Mika、禹菡站台，為5月25日的炫動擂台賽熱身，當天有機會抱走總價超過5萬元的豪華大禮包，前50名報名粉絲在見面會當天，還可以與樂天女孩拍立得合影，詳情請上「炫動樂園」官方粉絲團。

阿閃激光屋-躲避雷射光遊戲。（記者葛祐豪翻攝）

樂天女孩親自體驗「炫動樂園」的激光與感應式遊戲。（記者葛祐豪翻攝）

3位樂天女孩為5月25日的炫動擂台賽熱身。（記者葛祐豪翻攝）

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