177觀光公車通車 深澳漁港海釣、美景與打卡熱點一次滿足

漁業處表示，無論白天或夜晚，遊客皆可參與各式海釣行程，夜間出海體驗更添樂趣。（記者羅國嘉攝）

2025/05/18 09:54

〔記者羅國嘉／新北報導〕坐落於新北市瑞芳區、被當地人親切稱為「番仔澳」的深澳漁港，結合漁業、海釣與觀光旅遊功能，是北台灣兼具自然美景與漁業體驗的多功能漁港。漁業及漁港事業管理處表示，正值夏季、海象穩定及漁獲豐盛，是體驗海釣、享受山海美景的最佳時機，隨著177觀光公車通車，旅客更可串聯水湳洞、黃金博物館與九份老街等北海岸景點，開啟夏日微旅行。

隨著夏季來臨，浪況穩定、漁獲豐收，正是體驗海釣與品嚐當季小卷的最佳時機。新北市漁業及漁港事業管理處誠摯邀請民眾前來深澳漁港，親身感受「嗨漁港」的迷人魅力。

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漁業處指出，深澳漁港東側的海堤設有全長約310公尺的「海天步道」，遊客漫步其中，不僅可遠眺九份山城，更能欣賞海天一色的壯麗景緻。步道設計融入魚骨意象，成為親子拍照與社群打卡的熱門景點之一。順著深澳路進入漁港，沿途還可遠望形似印地安酋長側臉的「酋長岩」，而第1停車場則是通往新景點「水豚君岩」的起點。

漁業處說明，「水豚君岩」由著名的象鼻岩因自然風化崩塌所形成，外觀酷似療癒系動物水豚君，成為遊客爭相拍照的新寵地標。停車場內還設有色彩繽紛的水豚君主題壁畫與釣魚公仔，增添旅程樂趣。

此外，深澳漁港也是全台知名海釣熱點與娛樂漁船最集中的漁港之一。港區推廣環境友善的「一支釣」海釣方式，常見漁獲包括白帶魚、鯖魚、竹筴魚與透抽等。無論白天或夜晚，遊客皆可參與各式海釣行程，夜間出海體驗更添樂趣。對新手而言，輕裝上陣的「小搞搞」活動提供釣具租借與現場料理，零門檻即可享受現撈現煮的鮮味饗宴。

漁業處表示，深澳漁港為「嗨漁港」政策的示範據點，透過創意造景與地方特色結合，整合觀光、海釣、生態與文化資源，打造全年齡皆宜的休閒型漁港。隨著177觀光公車通車，旅客更可串聯水湳洞、黃金博物館與九份老街等北海岸景點。

漁業處表示，坐落於新北市瑞芳區、被當地人親切稱為「番仔澳」的深澳漁港，結合漁業、海釣與觀光旅遊功能，是北台灣兼具自然美景與漁業體驗的多功能漁港。（記者羅國嘉攝）

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