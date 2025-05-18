台中搭公車不必帶卡改「嗶」手機 1個多月吸4.5萬人綁「台中Go」

台中推「市民限定乘車碼」，搭公車不必帶卡改「嗶」手機。（圖：市府提供）

2025/05/18 09:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府配合數位時代，3月21日推出「市民限定乘車碼」，民眾搭公車、捷運，不必帶實卡，「嗶」手機就解決，新服務推出不到2個月，吸引4.5萬人綁定「台中Go」APP，逾8成均為青壯年，享受只要帶手機就可搭公車享雙十優惠，免帶實體卡上下車找卡的麻煩。

台中市交通局長葉昭甫指出，台中市推出「雙十公車」優惠，台中市民搭車10公里免費，超過10公里最多收10元，去年創下高達8200多萬人次搭乘公車的服務量，為便利民眾搭車也因應數位時代來臨，今年推出「市民限定乘車碼」服務，相較於使用實體電子票證，需至超商等儲值外，以市民限定乘車碼使用電支業者帳戶，可直接以手機透過網路進行線上儲值，手機變成交通小錢包，不用擔心搭車扣款時交通卡餘額不足的窘境。

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葉昭甫說，市民限定乘車碼是市民限定乘車優惠的智慧化延伸，已持有綁定交通卡者無須驗證，只要擇一安裝悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay等3家電支業者APP並完成註冊，並下載「台中Go」APP註冊或登入，簡單3步驟，完成綁定後即可開始使用市民限定乘車碼；APP具備線上儲值、餘額查詢功能，民眾搭車上下車不必手忙腳亂找交通卡，手機在手就能搭車。

交通局指出，新版的「台中Go」APP還提供查詢公車動態、路線規劃、附近站牌資訊等功能，新服務推出不到2個月，帶動「台中Go」APP下載會員數飆升到4.5萬人，有3萬人綁定市民限定乘車碼，其中20-39歲占31%，40-59歲占50%以上，有逾8成均為青壯年使用。

一名林姓公車族指出，綁定乘車碼後最大的好處是「不用擔心忘記帶卡片」，之前曾因持有多張電子票證卡片，導致搭車時未帶市民限定交通卡，無法享有雙十公車優惠，但市民限定乘車碼解決這項困擾，只要帶手機就可搭公車享雙十優惠，免帶實體卡。

葉昭甫指出，未來研議將AI功能應用普及導入「台中Go」，未來可透過情境引導、旅運規劃、預約提醒等功能，讓「台中Go」功能更多元。

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