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    今悶熱防午後雷雨炸裂 美國模式估下週有雙擾動發展

    今上午晴朗炎熱，午後雲量增，山區有局部陣雨或雷雨的機率。（資料照）

    今上午晴朗炎熱，午後雲量增，山區有局部陣雨或雷雨的機率。（資料照）

    2025/05/18 09:39

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（18）日晨截各地區平地的最低氣溫約在21至24度之間，上午晴朗炎熱，午後雲量增，山區有局部陣雨或雷雨的機率，擴及部分北部、東半部平地，美國模式顯示下週南方可能有兩個熱帶擾動在發展。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今各地區晴朗，熱如炎夏，最高氣溫達37度，應注意防曬、防中暑；午後雲量增，山區有局部陣雨或雷雨的機率，擴及部分北部、東半部平地。

    明日至週六（19至24日）滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，台灣附近水氣減少，各地晴朗穩定，氣溫還會再高一些，應注意防曬、防中暑，山區及東半部午後偶有局部短暫降雨的機率。

    模擬顯示下週日至週二（25至27日）微弱鋒面南下，其結構鬆散，主要降雨仍為午後激發的熱對流；美國模式末期的模擬則顯示，除了微弱鋒面，南海及菲律賓東方還有「熱帶擾動」發展；預估故未來10天內尚無「梅雨滯留鋒」形成的跡象，各國模擬差異大，應繼續觀察模式的調整。

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