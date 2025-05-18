綠島海上長泳邁入第13年 今早近千名泳客下海

綠島海上長泳今天一早上千名泳客下海。（記者黃明堂翻攝）

2025/05/18 09:23

〔記者黃明堂／台東報導〕綠島海上長泳活動自辦理迄今已邁入第13年，今天一早共有73個隊伍上千名泳客前來參與，是綠島一年一度的大型盛會。

昨天晚上，由綠島鄉公所打造的綠島小夜曲之夜，提供選手們在賽前的身心放鬆，體驗綠島舒適宜人的夜晚氛圍，情歌傳唱天后李翊君、情歌王子呂冠賢、夏那樂團古今音樂演出、凡徒表演藝術團隊光影狂潮舞蹈展演，嗨翻現場所有參與遊客與在地民眾。選手之夜現場規劃了綠島美食市集，選手可使用100元消費抵用券於現場綠島傳統美食攤位兌換，創造在地店家收入，於晚會結束前由綠島鄉長謝賢裕抽中了今日最幸運的選手獲得17990（綠島長泳 一起久久）現金獎，選手之夜的辦理為今年的海上長泳增添了亮點也吸引近上千名選手於綠島在地消費，提升活動辦理對觀光效益的實質幫助。

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今天一早，近千人在中寮船澳下水，游到柴口浮潛區後折返，回到中寮船澳，游泳距離約3000公尺。

黑潮暖流巡經綠島，使海域水質清澈，孕育豐富壯麗的珊瑚生態景觀。綠島擁有得天獨厚的海域型態，在去年鄉公所重新規劃大白沙與中寮船澳泳渡路線後，未來每年長泳活動，將大幅降低因天候影響而無法下水或取消活動的規劃，而不同場域不同生態資源的體驗，也讓綠島長泳充滿創新與期待。

綠島鄉公所鄉長謝賢裕表示，綠島長泳已是一年一度的綠島盛事，隨著更多在地產業夥伴的加入與異業合作的建立，提供參與選手更多元化的旅遊型態，參與綠島長泳的泳士們分享評論綠島海域是全台灣最美的長泳路線，期待透過大家的分享景，讓更多愛好海洋的泳士們一同前來參與。

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