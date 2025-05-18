05/18各報重點新聞一覽

中國籍宋姓父子檔搭乘橡皮艇，在桃園市觀音海水浴場左側沙灘上岸。（取自網路）

2025/05/18 07:22

自由時報

父子搭橡皮艇偷渡 中國男收押 桃園觀音上岸 17歲兒責付收容

中國籍四十一歲宋姓男子與十七歲兒子，涉嫌共乘三．三公尺長的橡皮艇偷渡到我國，十五日下午四點多於桃園市觀音海水浴場左側沙灘上岸，翌日上午八點多，海巡署北部分署獲報逮回兩人，他們供稱「為了投奔自由」，但已觸犯「入出國及移民法」的「大陸地區人民未經許可進入台灣地區」罪嫌，桃園地檢署訊後向桃園地方法院聲押宋男獲准，其子則責付海巡署轉送移民署桃園市專勤隊收容。

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川普：中東行阻3國倒向中國 沙烏地等國留在美國陣營非常重要

美國總統川普在十六日播出的「福斯新聞」專訪中表示，在結束中東三國訪問行程後，對出訪其他國家持開放態度，包括赴中國與習近平晤談，還說若非美中兩國日前達成暫時調降關稅的協議，「他們就會分崩離析」。此外，他也自信道，出訪中東成功阻止這三國繼續倒向中國。

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中國海警船 越中線驅離我漁船 中方休漁期 放任對岸鐵殼船非法作業

五月一日起進入中國休漁期，但中國海警船打破兩岸長期存在的執法默契，越過海峽中線進入我國經濟海域，驅離作業中的我國漁船，卻放任中國鐵殼船在中線以西非法拖網作業。

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聯合報

史上首次 美信評全面失守3A等級

國際信評機構穆迪（Moody's）十六日以政府債務與利息償還成本不斷增加為由，將美國的主權信用評等，從Aaa調降至Aa1；使全球三大信評機構都不再給予美國最頂級評等，且評等展望由「負向」變為「穩定」。這是美國有史以來首次完全喪失Aaa最高信評。標普最早於二○一一年就將美國降評，惠譽於二○二三年跟進。

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融資公司亂象… 新型消債風暴來襲 民團疾呼設專法

二○二三年網路影片「山道猴子的一生」喧騰一時，喚起社會對融資公司放款亂象的重視，時隔二年，不但未解決，還變本加厲。台北律師公會債務清理委員會主委、融資業法推動聯盟召集人林永頌指出，當年的雙卡風暴有來自銀行七千九百億元的債權，現在新型態的債務則來自融資公司，若以五大租賃公司的中古車貸業務規模來看，恐怕估計已有數千億之多，這些融資亂象再不好好納管，將成為繼二○○五年雙卡風暴之後最大的消費者債務風暴。

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中國時報

穆迪摘除美僅存3A 衝擊市場

國際信用評等機構穆迪（Moody’s）16日宣布，將美國主權信用評級從AAA下調至AA1，反映對其巨大財政赤字和高昂借貸成本的擔憂。美國失去了三大信評機構中僅存的3A最高評等，對川普總統「讓美國再次偉大」的論述形成打擊，也使川普推動減稅法案變得更加複雜，並可能給全球市場引發波瀾。

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黃仁勳點種子聖火 世壯運揭序幕

2025年雙北世界壯年運動會17日在台北大巨蛋隆重開幕，現場吸引3萬多名觀眾與參賽者一起觀賞，除了用不同於亞、奧運會的進場方式，這次聖火更是別出心裁使用高科技種子聖火方式，黃仁勳也以科技代表身分上台點燃聖火，為來自107國、2.5萬人參加的35項賽事揭開序幕。

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美國總統川普結束中東三國訪問行程後，表示出訪中東成功阻止這三國繼續靠向中國。（法新社）

澎湖漁船發現中國禁漁期，中方鐵殼船非法作業。（漁民提供）

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