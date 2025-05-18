鋒面逼近北部！今各地天氣不穩 台東留意豪雨

今日各地降雨機率高，台東清晨需注意豪雨。（資料照）

2025/05/18 07:02

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，鋒面今日（18日）位於台灣北部海面，使得天氣更加不穩定，受到對流雲系發展旺盛，台東縣易有短延時強降雨，需留意「豪雨特報」。

氣象署表示，今日台東地區清晨有局部豪雨發生，東北部及東部有不定時局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部以北沿海地區有零星短暫陣雨，東南部及恆春半島則有不定時零星短暫陣雨。其他地區為多雲到晴，午後會有局部短暫雷陣雨，應注意午後北部、東北部地區及各地山區容易有局部大雨，尤其大台北及東北部地區有機會出現局部短延時豪雨，部分地區下雨的時間將延續較久，晚間東北部及東部亦有局部大雨，建議民眾外出攜帶雨具以備不時之需。

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氣溫方面，沒下雨時天氣悶熱，各地高溫約31至35度，南部近山區可達36度左右，外出請注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約23至26度。空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週一（19日）至週五（23日）環境吹偏南風，各地大多為多雲到晴，花、東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢。北部24至34度，中部24至34度，南部26至35度，東北部23至31度，東部23至31度，東南部25至32度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 33 26 ~ 32 28 ~ 34 24 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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