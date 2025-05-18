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    神預言？世壯運翻譯頻出包 《鬼地方》作家被讚「先知」

    旅德作家陳思宏出身彰化永靖，以永靖家鄉寫成《鬼地方》，接著以員林為背景寫出《樓上的好人》，最新作品則以社頭創作《社頭三姊妹》。（記者劉曉欣攝）

    旅德作家陳思宏出身彰化永靖，以永靖家鄉寫成《鬼地方》，接著以員林為背景寫出《樓上的好人》，最新作品則以社頭創作《社頭三姊妹》。（記者劉曉欣攝）

    2025/05/18 06:11

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕2025雙北世界壯年運動會世壯運翻譯頻出包，知名球評石明謹日前也挖出，早在2022授旗時台北市長柯文哲與新北市長侯友宜致詞，背板就把「市長」的英文「mayor」誤寫成「major」。而旅德作家陳思宏也貼出最新作品《社頭三姊妹》的段落，內容與時事完美結合，也讓網友大讚根本是「大預言家」！

    陳思宏曾以長篇小說「鬼地方」奪得台灣文學金典獎，今年出版《社頭三姊妹》，完成第三部彰化在地小說。

    陳思宏在《社頭三姊妹》書中，就有寫到「老天啊，怎麼整個鄉公所上下都沒有人注意到這根本拼錯了，就這樣擺了四年，況且根本不是那個字，應該是Town Mayor，他立刻下令重新打造一個新的，結果隔天廠商送來的竟然拼成Town Major，他真是原地爆炸」。書中內容跟時事的高度雷同，令讀者拍案叫絕。

    「這真的非常荒謬！」陳思宏表示，拜託不要再說他寫的小說很誇張了，就說台北真也是個可愛的「鬼地方」、「歡迎大家來讀社頭三姊妹」！

    陳思宏的貼文立即引來網友熱烈回應，「以為小說很扯，結果扯的是現實世界（攤手）」、「這個有爆雷喔！」、「根本神預言」，還有網友說「現實趕上小說了」、「完美呼應時事，簡直是先知」、「這是預言書」。

    陳思宏先後以《鬼地方》書寫永靖，以員林為背景寫出《樓上的好人》，最新作品則以社頭創作《社頭三姊妹》，陳思宏日前在彰化市南方書店分享新書創作歷程時提到，很多人都說彰化很無聊，但無聊的地方最適合寫進小說，陳思宏的《鬼地方》翻譯成多種語言出版，把永靖故鄉帶到許多國家，讓全世界透過文學看見了永靖，也在書中看到了彰化。

    世壯運翻譯頻出包，知名球評石明謹日前也挖出，早在2022授旗時，當時的雙北市長致詞的背板就已經把市長的英文翻錯，把市長（mayor）的英譯寫成（major）。（取自石明謹臉書）

    世壯運翻譯頻出包，知名球評石明謹日前也挖出，早在2022授旗時，當時的雙北市長致詞的背板就已經把市長的英文翻錯，把市長（mayor）的英譯寫成（major）。（取自石明謹臉書）

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