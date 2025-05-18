核三廠今停機除役！非核亞洲論壇移師墾丁 見證亞洲第1非核國

2025非核亞洲國際論壇（NNAF）17日在台大圖書館國際會議廳集會。（李建畿提供）

2025/05/18 06:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025非核亞洲國際論壇（NNAF），包括日本、土耳其、澳洲等國家代表，今（18）日將齊聚屏東墾丁核三廠，見證核能機組停止運轉、台灣成為亞洲第1個非核國家。

台灣環境保護聯盟執委、台灣人權文化協會理事長李建畿表示，NNAF16、17日兩天在台大圖書館國際會議廳齊聚一堂，各國代表發表他們國家核能發展的現況，以及反核團體遭遇到的困難，彼此分享經驗，包括土耳其、日本、韓國、菲律賓、印度、印尼、泰國、越南、澳洲等代表與會。

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李建畿表示，團員一行60多人今日將南下齊聚屏東墾丁的核三廠，見證在台灣運轉了25年最後1座核能機組停止運轉的偉大歷史時刻，誠如土耳其的代表Dr.Demircan Pinar教授所說的，反核運動必需有高度的民主自由才能達成，這也幾乎是印度、印尼等國家代表共同的心聲。

李建畿說，台灣第1核能發電廠第1機組從1978年12月6日開始運轉，到最後這個位於全台灣最美的屏東墾丁國家公園核三廠二號機組17日正式結束運轉，整整約48年，託天之福，沒有為我們台灣帶來那重大如蘇聯車諾比或日本的福島的核災，台灣也因為有高度的新聞自由（亞洲排名第1）與民主自由，才能壓過群雄，變成全世界的環境保護典範。

李建畿表示，這樣得來不易的成果，如果還奢想採用新的如SMR（小型模組化反應爐）或將核電廠延役，並不意味著未來的10年、20年還能這麽幸運平安！籲請全國人民要為這得來不易的平安獻上感恩，全民共同守護非核家園。

立法院院會5月13日排審「核子反應器設施管制法修正草案」，藍白聯手強勢下完成三讀。台灣環境保護聯盟14日發表聲明，台灣沒有發展核電的自然與社會條件，反對重啟老舊核電廠，並呼籲行政院提出覆議，以表達維護人民安全的立場。

2025非核亞洲國際論壇（NNAF）各國成員代表，共同見證台灣成為亞洲第1個非核國家。（李建畿提供）

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