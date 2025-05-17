台南老屋超過2000棟 「歷史文化場域經理平台」各界樂觀其成

位於中正路與西門路口的「醉仙閣」舊址。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/17 22:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市歷史特色老屋超過2000棟，因修繕經費、都市開發與私有產權等問題，面臨傾頹消失危機，市府首創全國研擬「歷史文化場域經理平台」，期望公私協力合作，為老屋保存活化找到新契機。

「歷史文化場域經理平台」擬以行政法人型態設立，整合公私資源，負責台南市歷史文化場域的整體規劃、營運及推廣。文化局副局長林韋旭說，平台類似英國文化資產信託機制，媒合企業資源、民眾捐款或彈性募資，透過專業管理協助老屋保存。

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林韋旭說，不過國內對於老屋還沒有信託制度，所以跟英國信託機制概念不同的是，不是租也不是買，而是強調合作關係，為老屋保存開拓另一種可能性，「例如10間老屋就有10間民宿」連鎖經營市場效應出來。

換句話說，屋主可把老房託付給平台去做各種活化運用，換取相當權利分潤與義務，甚至不用擔心花錢整修，又能維持產權，創造更大公共利益。例如東區東門路許嵩煙老宅，中西區中正路與西門路口的原台南州商工經濟會（曾為日治時期知名酒樓「醉仙閣」），都是外界關注的活化指標。

東區議員李宗霖認為，因為過去有非常多老屋，並沒有一套完整的制度管理，以致於許多老屋沒有辦法永續經營。未來平台可累積經驗針對不同的老屋型態以及價值，透過專家學者給予經營意見與探討，同時整合社區、民間與企業等多元資源，深化市民的文化參與感與城市認同，平台的運行將會是台南公私協力的典範。

台南市議員沈震東指出，台南市擁有逾千棟具保存價值的歷史建築，但自兩年前文化部「私有老建築保存再生計畫」停辦後，老屋保存活化陷入寒冬。文化局借鏡英國信託機制，媒合屋主與文資專家，共同激發老屋潛力，並應訂定行政法人長效經費與資金運用規範，積極爭取中央補助與稅賦優惠，才能確保台南老屋永續經營，擦亮台南古都招牌。

台南市文化資產保護協會理事長曾國棟說，台南市至今仍保存許多深具歷史文化意義的老屋，特別是傳統合院民宅，礙於沒有文資身分，而欠缺保存維護的資源。期待平台成立，有助於老屋的保存維護與活化再利用。

中正路「五福商店」是公私協力合作修護活化經典案例。（記者洪瑞琴攝）

南市中正路仍有不少日治期街屋，亟待保留活化，形塑歷史文化資產場域新價值。（記者洪瑞琴攝）

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