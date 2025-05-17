台中第2間鼎泰豐進駐流行影音中心？市府回應了

網友爆料，鼎泰豐將進駐在明年底開幕的台中流行影音中心。（台中市政府提供）

2025/05/17 22:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中第2間鼎泰豐要來了嗎？！位於水湳地區的台中流行影音中心明年底正式營運，有網友爆料，鼎泰豐、Lawry’s勞瑞斯餐廳、室內滑雪場、露天餐酒館等大品牌業者將進駐。對此，新聞局長欒治誼說，OT廠商威剛有提出引進知名餐廳，是否是鼎泰豐，則未收到具體回報。

台中市政府斥資17億元興建的台中流行影音中心，從2021年完工驗收，在去年與威剛簽約後，今年下半年進行內部裝修，預計明年底開幕，對此，有網友在Threads上PO文指鼎泰豐、Lawry’s、室內滑雪場、露天餐酒館進駐，以及原來就規畫的9廳影城。

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鼎泰豐在台中市只有大遠百一家分店，網友發文驚呼，「台中第2間鼎泰豐要來了嗎？！」

欒治誼說，威剛計畫在今年下半年及明年上半年進行內部裝修，新聞局要求同步招商，加快進程，能在明年底準備就序開幕，業者也展開相關招商作業，回報會有知名餐廳進駐，威剛目前是內部裝修階段，是否與餐廳有具體簽約，則要進一步確認。

新聞局說，營運廠商現階段招商對象，包含動畫、漫畫，遊戲及電影、音樂及生活餐飲等知名業者，並持續積極洽談中。至於未來實際進駐業者、營運內容，洽談情形明朗後，也會適時對外說明，由於影音中心建物量體龐大，營運團隊積極展開整備作業，力拚2026年底開幕營運為目標。

網友爆料，鼎泰豐將進駐在明年底開幕的台中流行影音中心。（翻攝自Threads）

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