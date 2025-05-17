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    王爺託夢巧妙安排！彰化古城完成五方土地公

    彰化古城有四方土地公，獨缺中央土地公，如今在賜福宮龍邊要新蓋彰邑德利廟，讓彰化市有完整的五方土地公。（記者劉曉欣攝）

    彰化古城有四方土地公，獨缺中央土地公，如今在賜福宮龍邊要新蓋彰邑德利廟，讓彰化市有完整的五方土地公。（記者劉曉欣攝）

    2025/05/17 22:23

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市舊城區原有四方土地公，分別為東、西、南、北等四方土地公，獨獨缺了中央土地公。而位於彰化市大同里中華路巷弄的賜福宮後方，今天（17日）舉行德利廟動土，將主祀福德正神，以位置來說，等於是彰化市的中央土地公，也讓彰化古城終於有完整的五方土地公。

    負責統籌建廟的執行長李育緯表示，以鹿港來說，就有東方、西方、南方、北方、中央等五方土地公來護持；反而是彰化市的舊城區，獨獨缺少中央土地公。今天在賜福宮龍邊新蓋德利廟，未來主祀福德正神，可以說就是彰化市的中央土地公。

    王爺託夢修廟 佔用土地意外歸還

    李育緯表示，根據大同里長王進福認為，彰化市開發得早，卻獨缺中央土地公，這真的很奇怪，因為明明附近都是銀樓與商店，應該是市中心的土地寸土寸金，因為，彰化市迄今的地王就在彰化市民族路，就在賜福宮附近，在土地取得成本太高下，遲遲都沒有中央土地公廟。

    不過，李育緯認為一切都是冥冥之中自有安排，他因被王爺託夢，連6個聖筊指示他要募款修賜福宮；等到修建完成，賜福宮旁長年遭到佔用的土地也歸還，一切都像是巧妙安排。雖然德利廟建廟土地只有5、6坪，但能在市中心新蓋土地公廟，讓彰化古城繼四方土地公後，加入中央土地公，讓五路護土各一方，一起來守護彰化。

    彰化市大東門福德祠，也就是東方土地公。（記者劉曉欣攝）

    彰化市大東門福德祠，也就是東方土地公。（記者劉曉欣攝）

    彰化市北門福德祠位於巷弄之間，也就是北方土地公。（記者劉曉欣攝）

    彰化市北門福德祠位於巷弄之間，也就是北方土地公。（記者劉曉欣攝）

    彰化市大西門福德祠位於中華路上，也就是西方土地公。（記者劉曉欣攝）

    彰化市大西門福德祠位於中華路上，也就是西方土地公。（記者劉曉欣攝）

    彰化市南門土地公奉祀在民族路與華山路口的開彰祖廟。（記者劉曉欣攝）

    彰化市南門土地公奉祀在民族路與華山路口的開彰祖廟。（記者劉曉欣攝）

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