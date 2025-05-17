穿「愛拚才會贏」背心 AIT高雄分處長張子霖到台南說故事

張子霖用生動的肢體語言，分享美國繪本故事。（台文館提供）

2025/05/17 20:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣文學館「國際博物館日」系列活動，今（17日）邀請美國在台協會高雄分處長張子霖為小朋友說故事，一起探索火星的秘密。他身穿「愛拚才會贏」鮮明背心，幽默風趣與小朋友互動，格外親切。

張子霖在說故事前，也推薦大家在美國展開冒險旅行的地點，例如亞利桑那州的羚羊峽谷、佛羅里達州的甘迺迪太空中心等，更以豐富的語調，詮釋故事主角探索火星的過程，幽默生動的表現引起現場陣陣笑聲。孩子們聚精會神聆聽，並踴躍以美語回答問題。

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位於台文館B1文學樂園的「美國小天地」，由台文館與美國在台協會高雄分處連續12年合作，促進台美交流，共同設立的美國資料專區，展示美語兒童繪本、青少年文學讀物與互動桌遊。雙方進一步合作「美語說故事」及後來轉型「故事聯合國」，激發孩子們學習外語的興趣。

去年張子霖分享鼓舞人心的繪本Olympig，與小朋友們互動熱烈。今天響應國際博物館日主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，特別挑選由美國作家Jon Agee創作，緊扣「科技與未來」概念的太空題材繪本Life on Mars（我的火星探險）。

台文館長陳瑩芳表示，繪本及圖像故事一直是台灣文學發展重要的一部分。今年的故事聯合國主題結合奇幻、怪獸、冒險的元素，希望帶給小朋友不同以往的故事體驗。

張子霖並和陳瑩芳一起與小朋友們，用黏土打造「太空小世界」，創造各自的「外星萌友」，以五感及手作，動手將故事中的科技元素化作一個個作品，鼓勵孩子勇於探索、表達想像。

「故事聯合國」每場次的活動前10日，開放線上免費報名。此外，文學樂園的主題書展將於6月24日登場，展出各國駐台單位推薦影片及所介紹的繪本。詳詢國立台灣文學館官網。

陳瑩芳館長與張子霖處長分享各自的太空世界想像。（台文館提供）

大小朋友一起用黏土創造自己的太空世界。（台文館提供）

台文館長陳瑩芳（右）贈送台文館出版繪本《樹可能記得》，給美國在台協會高雄分處長張子霖（左）。（台文館提供）

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