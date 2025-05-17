國中會考作文凸顯2隻鼠兩樣情！考生：好發揮不易拿高分

114年國中會考作文凸顯2隻鼠兩樣情！考生表示好發揮不易拿高分。（記者黃良傑攝）

2025/05/17 20:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕國中教育會考今年作文沒有任何文字說明，只給了2張圖，從第2張圖選出詞彙，描述第1張圖，詞彙包含自由、耽溺、冒險、選擇、牢籠、盲目，凸顯籠中2隻老鼠在同一個環境，1隻安逸、1隻勇於冒險。考生普遍認為好發揮，但欲拿滿分仍屬不易。

王姓考生說第一隻倉鼠，伸出腳想要跨出籠子，到外面世界探索，第2隻倉鼠，想要安穩地待在籠子裡就好，他便從踏出舒適圈，以及維持原有生活兩大方向，針對各自優缺點，寫作與論述甚至辯證。

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吳姓考生表示雖然要自己去理解圖意，但題目不難，詞彙和圖示蠻相符的，還算好發揮，他寫到最後一刻才完成；黃同學則聯想到課文中「鳥」的意象，覺得圖中的倉鼠雖被養得很好，但像被困住的鳥一樣受到限制，選詞部分，讓她更能描述對圖的看法。

蔡姓考生則以正向角度切入，認為選的詞應該要積極些，不能表現太過消極，因為感覺這樣得分會比較高，因平常練習過圖文整合寫作，因此，覺得今年作文題目不難、很好發揮，自認能從圖中抓出重點來延伸。

鼓山高中廖俞雲校長表示身為一位國文老師，非常樂見這樣的出題模式，寫作測驗不再只是單向的文字生成，而是讓學生能夠透過觀察與思辨，誠實地表達自我意識與對世界的理解，這樣的題型對於平時善於觀察、勇於思考的學生，將是一大優勢。

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