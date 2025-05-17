金門大學建築系畢展「樞送帶」開展 「金門軍管受難者紀念園區」獲獎

金大建築系學生莊永勛作品《拂去遺忘的塵埃》，提出「金門軍管受難者紀念園區」設計，獲得台南古都保存再生文教基金會「優秀歷史環境設計獎」肯定。（讀者提供）

2025/05/17 20:58

〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門大學建築學系畢業設計展「樞送帶_CONVEYOR」今天起到19日在金門浯江書院展出29組作品，設計基地橫跨金門與台灣本島，主題涵蓋城鄉聚落發展、文化資產保存、軍事遺址再利用、公共空間活化與在地社會議題等，有超過半數作品以金門為創作對象。

金大說，建築系學生莊永勛作品《拂去遺忘的塵埃》，提出「金門軍管受難者紀念園區」設計，聚焦1948到1992年間軍管時期中被掩蓋的在地民眾記憶，獲得台南古都保存再生文教基金會「優秀歷史環境設計獎」肯定，表彰作品對歷史脈絡、文化遺產、未來發展議題的深度關懷，並具備環境永續與歷史轉譯的前瞻思維。

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金大指出，展名「樞送帶」，「樞」結合樞紐、輸送的意義，象徵畢業生歷經5年建築學習的歷程，好像通過機場安檢、搭乘航機回台灣本島的旅人，重新與島嶼土地展開深刻對話，回望初心、重拾熱情。畢業展5月9日到12日先在台北南港展覽館展出，5月17日回展金門。

開幕式中，金門縣副縣長李文良、縣府城鄉發展處處長黃儒新、福建金門馬祖地區建築師公會理事長周壽海、金門縣不動產開發商業同業公會理事長王立邦均到場。

李文良說，建築系學生透過畢業展提出的創新構想與行動，對地方政府政策規劃具有啟發性價值，也期許更多金大建築學生未來投入金門建設，為地方注入新血。

畢業設計展指導教師曾逸仁說，畢展作品主題多元、具深度，從歷史建築修復到社區再生、從跨世代融合設計到對弱勢族群的空間關懷，充分展現學生具備紮實的設計能力，也對社會議題抱有真誠回應。

建築系主任張旭福說，應屆作品不僅展現專業能力，更難能可貴的是學生對地方的深度觀察與參與精神。

金大指出，金門融合閩南聚落文化與特殊軍事歷史，學生將金門視為設計實驗場域，從慈湖三角堡、海岸據點、莒光樓等軍事景觀出發，構思其文化轉譯與空間再生的可能性。部分作品為老街與傳統聚落，注入如餐館、茶館、青創旅宿等新興機能，營造新舊交織的生活場景，延續歷史街區的生命力。

金大指出，29組作品有超過半數以金門為創作對象，顯示學生在金門5年深耕後，已能以敏銳視角回應地方脈絡，提出具前瞻性與可行性的空間構想。

金大說，近年金大建築系畢業生進入職場，校方接獲反饋，認為金大建築系畢業生具有許多傳統特質，不僅基本專業獲得業界肯定，學習態度與工作態度也比較務實，師生與有榮焉。

金大建築系學生莊永勛（中）作品《拂去遺忘的塵埃》獲得台南古都保存再生文教基金會「優秀歷史環境設計獎」肯定，古都基金會董事長鍾心怡（右）頒獎給莊永勛。（讀者提供）

國立金門大學建築學系畢業設計展「樞送帶_CONVEYOR」在金門浯江書院展出畢業生作品，副縣長李文良（中）肯定學生作品，有機會與縣政規畫結合。（金門大學提供）

金門大學建築學系畢業設計展在金門浯江書院展出畢業生作品，建築系主任張旭福（右二）向副縣長李文良（右一）說明學生創作概念。（金門大學提供）

金門大學畢業中的作品之一「台北車站周遭空間改善規畫設計」。（記者吳正庭攝）

國立金門大學建築學系畢業設計展「樞送帶_CONVEYOR」即日起在金門浯江書院展出29組畢業生作品，副縣長李文良（中）前往為學生打氣、加油。（金門大學提供）

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